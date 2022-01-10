Масштабний прорив залишив без води частину міста під Києвом

Відсутня вода в будинках на чотирьох вулицях Броварів

У місті Бровари, що під Києвом, через пориви трубопроводів відсутнє водопостачання в частині будинків на чотирьох вулицях. Про це повідомляє місцеве видання «Трибуна-Бровари».

Зокрема, немає води в будинках:

у пров. Деснянський,

на вулиц. Зазимський Шлях,

вул. Коновальця,

вул. Благодатній.

На вулиці Благодатній – найбільший порив: без води залишилося 30 будинків. Причина – через плавуни колодязь просів і роздавив трубу. Про це повідомив директор комунального підприємства «Броваритепловодоенергія» Григорій Голубовський під час оперативної онлайн-наради.

Наразі на місці пориву працюють фахівці КП «Броваритепловодоенергія».

Як повідомлялося, в Києві 10 січня у зв’язку з аваріями на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання будинків на семи вулицях.

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