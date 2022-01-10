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    Масштабний прорив залишив без води частину міста під Києвом

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    На місці прориву водопроводу працюють аварійні бригади - Масштабний прорив залишив без води частину міста під Києвом
    На місці прориву водопроводу працюють аварійні бригади
    фото з відкритих джерел

    Відсутня вода в будинках на чотирьох вулицях Броварів

    У місті Бровари, що під Києвом, через пориви трубопроводів відсутнє водопостачання в частині будинків на чотирьох вулицях. Про це повідомляє місцеве видання «Трибуна-Бровари».

    Зокрема, немає води в будинках:

    • у пров. Деснянський,
    • на вулиц. Зазимський Шлях,
    • вул. Коновальця,
    • вул. Благодатній.

    На вулиці Благодатній – найбільший порив: без води залишилося 30 будинків. Причина – через плавуни колодязь просів і роздавив трубу. Про це повідомив директор комунального підприємства «Броваритепловодоенергія» Григорій Голубовський під час оперативної онлайн-наради.

    Наразі на місці пориву працюють фахівці КП «Броваритепловодоенергія».

    Як повідомлялося, в Києві 10 січня у зв’язку з аваріями на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання будинків на семи вулицях.

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    Теги: вода Київщина аварія водопостачання
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    Масштабний прорив залишив без води частину міста під Києвом