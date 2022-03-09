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    Мер Ірпеня озвучив графік евакуації на 9 березня

    Передмістя Києва за останні дні зазнали масштабних руйнувань з боку військ РФ - Мер Ірпеня озвучив графік евакуації на 9 березня

    Передмістя Києва за останні дні зазнали масштабних руйнувань з боку військ РФ

    фото: Радіо Свобода

    Мирне населення евакуюватимуть з міста з 10 ранку до 15.00

    9 березня очікується евакуація городян Ірпеня автобусами з 10.00 до 15.00. Про це розповів мер Ірпеня Олександр Маркушин на своїй сторінці у Facebook.

    «Шановні жителі Ірпеня! 8 березня евакуація в Романівці завершена. 9 березня автобуси знову чекатимуть на вас з 10.00 до 15.00. Прошу поширення цієї інформації! Спасибі!», – написав Маркушин.

    До слова, іноземні журналісти врятували з-під обстрілів в Ірпені 20 мирних жителів.

    Нагадаємо, раніше під час евакуації місцевих жителів із міста Ірпінь від куль ворога загинули восьмеро людей. Попри обстріли російських військ поліцейські разом із військовими 6 березня все ж змогли вивезти з Ірпеня 200 цивільних мешканців, з них 50 дітей. Евакуація тривала біля села Романівка під мінометним обстрілом.

    Теги: війна мер Ірпінь Facebook населення евакуація
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    Мер Ірпеня озвучив графік евакуації на 9 березня