Мер Ірпеня озвучив графік евакуації на 9 березня

Мирне населення евакуюватимуть з міста з 10 ранку до 15.00

9 березня очікується евакуація городян Ірпеня автобусами з 10.00 до 15.00. Про це розповів мер Ірпеня Олександр Маркушин на своїй сторінці у Facebook.

«Шановні жителі Ірпеня! 8 березня евакуація в Романівці завершена. 9 березня автобуси знову чекатимуть на вас з 10.00 до 15.00. Прошу поширення цієї інформації! Спасибі!», – написав Маркушин.

До слова, іноземні журналісти врятували з-під обстрілів в Ірпені 20 мирних жителів.

Нагадаємо, раніше під час евакуації місцевих жителів із міста Ірпінь від куль ворога загинули восьмеро людей. Попри обстріли російських військ поліцейські разом із військовими 6 березня все ж змогли вивезти з Ірпеня 200 цивільних мешканців, з них 50 дітей. Евакуація тривала біля села Романівка під мінометним обстрілом.