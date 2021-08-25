Мешканці елітної Кончі-Заспи залишаться без газу

Газ у будинках в Кончі-Заспі відключать через ремонтні роботи

«Київгаз» попередив мешканців Кончі-Заспи про ремонтні роботи

2 вересня до 900 будинків Кончі-Заспи буде тимчасово обмежено газопостачання. Про це повідомляє пресслужба АТ «Київгаз».

Відключення пов’язано з тим, що оператор ГТС України виконуватиме ремонтні роботи з заміни крана на газопроводі-відводі до газорозподільної станції «Конча-Заспа».

Мешканцям будинків на час обмеження газопостачання необхідно перекрити крани на газових приладах та на газопроводі перед ними.

«Розподіл газу до будинків відновлюватиметься поетапно, після завершення ремонтних робіт. На момент пуску газу господар або його представник повинні перебувати в помешканні та надати безперешкодний доступ працівникам «Київгазу» до газових мереж та газових приладів будинку», – зазначила газова компанія.

«Київгаз» підкреслює, що відновлення розподілу газу буде виконуватися за відсутності порушень Кодексу газорозподільних систем, Правил безпеки систем газопостачання та ДБН В.2.5-20:2018.

Нагадаємо, нещодавно через прокладання газопроводу по вулиці Трьохсвятительскій будинки на п'ятьох вулицях у центрі Києва залишились без газу.

До слова, торік журналісти з'ясували, що на державній дачі в Конча-Заспі, де проживає президент Володимир Зеленський з родиною, сусідами глави держави «ексрегіонали, схематозники Януковича та фігуранти журналістських розслідувань».

Також повідомлялося, що за державну дачу, куди переїхав жити Зеленський, українці заплатять 3,5 млн грн.

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