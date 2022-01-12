Мешканці Київщини отримують «липові» запити з податкової

Податківці просять громадян бути пильними і повідомляти про шахрайство

Податківці просять громадян повідомляти правоохоронні органи про фіктивні запити

На Київщині до платників податків надходять фіктивні запити від «слідчих Податкової служби». Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної податкової служби в Київській області.

«Незважаючи на безліч повідомлень про те, що податкова міліція припинила свою діяльність, до податкової служби Київщини звертаються платники з питанням щодо надходження на їхню адресу запитів ГУ ДПС у Київській області про надання документів за підписом старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу РКП СУФР Головного управління Державної податкової служби у Київській області», – йдеться в повідомленні.

ДПС зазначає, що в організаційній структурі Податкової Київщини слідчі підрозділи та відповідні посадові особи відсутні.

Головне управління ДПС у Київській області просить платників податків бути пильними, уважними та не реагувати на «липові» запити.

«У разі надходження таких запитів відразу повідомляйте правоохоронні органи та управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Київській області (044) 200-37-82», – закликають податківці.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року почали діяти зміни у системі оподаткування юридичних та фізичних осіб-резидентів України.

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