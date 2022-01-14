Податкова розкрила, де на Київщині мешкає найбільше власників елітних авто

Найбільші суми транспортного податку сплатили мешканці трьох районів Київської області

За минулий рік власники елітних автомобілів сплатили до місцевих бюджетів Київщини 10,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДПС у Київській області.

Із цієї суми юридичні особи забезпечили 6,2 млн грн транспортного податку, а фізичні особи – 4,3 млн грн.

Найбільші суми до казни громад столичного регіону спрямували платники:

Бучанського району – 3,3 млн грн,

Обухівського – 1,7 млн грн,

Броварського – 1,5 млн грн.

Нагадуємо, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, які є об’єктами оподаткування.

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

За транспортні засоби, придбані протягом року, транспортний податок сплачується, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт - проведено реєстрацію транспортного засобу. Якщо місяць, в якому придбано транспортний засіб, і місяць, в якому проведено процедуру його державної реєстрації, є різними, то сплачуватись транспортний податок повинен з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

Раніше повідомлялося, що на Київщині до платників податків надходять фіктивні запити від «слідчих Податкової служби».

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року почали діяти зміни у системі оподаткування юридичних та фізичних осіб-резидентів України.

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