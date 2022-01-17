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    У Києві біля метро «Вокзальна» було знайдене закривавлене тіло (фото)

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    На місце подіє приїхала швидка допомога - У Києві біля метро «Вокзальна» було знайдене закривавлене тіло (фото)
    На місце подіє приїхала швидка допомога
    Фото: з відкритих джерел

    Зараз на місці події працюють лікарі та правоохоронці

    У Києві біля входу в метро «Вокзальна» було знайдене закривавлене тіло чоловіка. Про це повідомляє «Київ Оперативний».

    На місце подіє приїхала швидка допомога.

    «На Вокзальній, біля входу до метро, виявлено тіло мертвого чоловіка. Очевидці кажуть, що людина вся у крові. Зараз на місці працюють лікарі та правоохоронці. Інформація уточнюється», – йдеться в повідомленні.

    До слова, у Києві перехожі виявили тіло іноземця з ножовими пораненнями. Для встановлення остаточної причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу

    Наприкінці грудня повідомлялося, що таксист-іноземець із другом вбили лікаря і викинули в лісі під Києвом.

    Також у грудні у Києві посеред вулиці вбили чоловіка, який заступився за жінку.

    Теги: Київ метро вбивство
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    У Києві біля метро «Вокзальна» було знайдене закривавлене тіло (фото)