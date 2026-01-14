Мешканці Києва масово скупили хліб у магазинах

У соцмережах поширюються кадри з порожніми хлібними відділами у магазинах Києва та області

У столиці та Київській області спостерігається підвищений попит на хліб. Мешканці скуповують його через побоювання, що тривалі відключення електроенергії призведуть до закриття магазинів, пише «Главком».

У соцмережах поширюються кадри з порожніми хлібними відділами. Водночас у мережі пишуть, що загальна ситуація в більшості супермаркетів залишається стабільною, а десь полиці можуть бути порожні, оскільки окремі магазини працюють з перебоями або не встигли поповнити запаси.

фото: соціальні мережі

Окрім хліба, у деяких магазинах Києва виник дефіцит питної води у великих бутлях. Повідомляється, що полиці з п’ятилітровими баклажками подекуди повністю пусті.

Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену ворожими обстрілами, у столиці тимчасово призупинено рух усього наземного електротранспорту на Правому березі. Для забезпечення перевезень влада запустила десятки дублюючих автобусних маршрутів.

Після обстрілу 13 січня в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур. Станом на зараз близько 500 багатоповерхівок перебувають без тепла. Ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі, щоб відновити подачу теплоносія до осель.