Головна Київ Новини
search button user button menu button

Мешканці Києва масово скупили хліб у магазинах

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Мешканці Києва масово скупили хліб у магазинах
фото: соціальні мережі

У соцмережах поширюються кадри з порожніми хлібними відділами у магазинах Києва та області

У столиці та Київській області спостерігається підвищений попит на хліб. Мешканці скуповують його через побоювання, що тривалі відключення електроенергії призведуть до закриття магазинів, пише «Главком».

У соцмережах поширюються кадри з порожніми хлібними відділами. Водночас у мережі пишуть, що загальна ситуація в більшості супермаркетів залишається стабільною, а десь полиці можуть бути порожні, оскільки окремі магазини працюють з перебоями або не встигли поповнити запаси.

Мешканці Києва масово скупили хліб у магазинах фото 1
фото: соціальні мережі
Мешканці Києва масово скупили хліб у магазинах фото 2
фото: соціальні мережі
Мешканці Києва масово скупили хліб у магазинах фото 3
фото: соціальні мережі
Мешканці Києва масово скупили хліб у магазинах фото 4
фото: соціальні мережі

Окрім хліба, у деяких магазинах Києва виник дефіцит питної води у великих бутлях. Повідомляється, що полиці з п’ятилітровими баклажками подекуди повністю пусті. 

Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену ворожими обстрілами, у столиці тимчасово призупинено рух усього наземного електротранспорту на Правому березі. Для забезпечення перевезень влада запустила десятки дублюючих автобусних маршрутів. 

Після обстрілу 13 січня в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур. Станом на зараз близько 500 багатоповерхівок перебувають без тепла. Ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі, щоб відновити подачу теплоносія до осель.

Теги: супермаркет магазин хліб Київщина Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як Київрада повертала Мазепу до Києва: список депутатів, які не підтримали
Як Київрада повертала Мазепу до Києва: список депутатів, які не підтримали столиця
17 грудня, 2025, 12:05
Київщина: графіки відключення світла 18 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 18 грудня 2025 року
17 грудня, 2025, 20:05
Демонтаж постаменту від пам’ятника комсомольцям
У столиці демонтовано низку постаментів радянських пам’ятників (фото)
19 грудня, 2025, 11:16
Грінч ганяв вагонами, хоча так робити не варто, підсідав до пасажирів, жартував та фотографувався з пасажирами
У столичній електричці помічено відомого викрадача Різдва (фото)
25 грудня, 2025, 10:01
Актуальний розклад та інформацію про всі доступні рейси можна знайти в офіційному чат-боті «Укрзалізниці» або в застосунку
Київська міська електричка скасовує низку рейсів 27-28 грудня: список
26 грудня, 2025, 14:03
Історія заводу на колишній околиці Києва розпочалася у 1882 році
На Шулявці розпочато демонтаж історичного цеху заводу «Більшовик» (фото)
29 грудня, 2025, 23:35
«Київпастранс» просить киян і гостей міста з розумінням поставитися до тимчасових змін та враховувати їх під час планування поїздок
Рух електротранспорту на лівому березі Києва 12 січня дублюють автобуси (схема)
12 сiчня, 08:20
27-річну керівницю комерційної структури було викрито у серпні минулого року
Схема фіктивного бронювання у Києві: перед судом постане 27-річна керівниця фірми
12 сiчня, 17:07
Мобільний пункт незламності на Русанівці
На столичній Русанівці розгорнуто мобільний пункт незламності
12 сiчня, 17:25

Новини

Мешканці Києва масово скупили хліб у магазинах
Мешканці Києва масово скупили хліб у магазинах
Повітряна тривога у Києві тривала 25 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 25 хвилин
Енергоколапс у столиці. Депутат від «Слуги народу» налякав киян своїм прогнозом
Енергоколапс у столиці. Депутат від «Слуги народу» налякав киян своїм прогнозом
Київщина: графіки відключення світла 14 січня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 14 січня 2026 року
Ситуація із водопостачанням в Ірпені. Свириденко зробила заяву
Ситуація із водопостачанням в Ірпені. Свириденко зробила заяву
Як допомогти тваринам і птахам узимку: поради екологів
Як допомогти тваринам і птахам узимку: поради екологів

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua