Друга хвиля атаки на Київ: зграя «шахедів» прямує до столиці з усіх напрямків

На світанку 29 листопада російські окупанти влаштували другу хвилю атаки на Київ. Десятки ударних дронів скупчились на Київщині та летять курсом на столицю. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

Моніторинговий канал опублікував мапу, на якій зображено зграю «шахедів», що оточує Київ з усіх сторін. На Київщині вже пролунали вибухи, працює ППО.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко, що фіксується багато цілей в напрямку Києва. Близько 100 ударних дронів сунуть до столиці.

Також є інформація про ймовірний пуск ракет Х-101 із Ту-95.

Станом на 04:00, у результаті нічного ворожого обстрілу Києва, загинула одна особа, ще вісім людей, серед яких дитина, отримали поранення. Завдяки злагодженій роботі рятувальників вдалося врятувати чотирьох осіб, зокрема дитину та маломобільну людину.

Шевченківський район: обстріл пошкодив 14-поверховий житловий будинок, внаслідок чого загорілися квартири на 4-5 поверхах. Пожежу вже ліквідовано. Медики надали допомогу одному потерпілому на місці.

Соломʼянський район: уламки влучили в 25-поверховий житловий будинок, що призвело до загоряння зовнішнього утеплювача та часткового руйнування фасаду з 1 по 3 поверхи.

Пошкоджено кілька автомобілів. Пожежу загасили. Два потерпілих отримали медичну допомогу на місці. Також уламки пошкодили 17-поверховий будинок, але без подальшого загоряння. У гаражі приватного сектору сталася пожежа, ліквідація триває.

Святошинський район: влучання в підʼїзд 3-поверхового житлового будинку призвело до займання на другому поверсі. Рятувальники врятували дитину. Ще одна людина звернулася до медиків. З-під уламків було деблоковано тіло загиблого. Пожежу ліквідовано, розбір завалів триває.

Дніпровський район: внаслідок влучання в 10-поверховий будинок, пошкоджено 6-7 поверхи. Пожежу ліквідовано. З сьомого поверху було врятовано трьох осіб, серед яких маломобільна людина. Розбір конструкцій триває.