Влада перекинула гроші з будівництва метро на Виноградар на зведення скандального мосту

У червні мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з будівництва Подільсько-Воскресенського мосту

Столична влада планує до кінця року відкрити Подільсько-Воскресенський міст

Столична влада перерозподілила 543 млн грн з будівництва метро на Виноградар на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Про це стало відомо з розпорядження КМДА від 14 червня 2021 року № 1350, повідомляє 100realty.ua.

Згідно з додатком до документа, кошти будуть перерозподілені з будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі на користь будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу через Дніпро.

На початку літа мер Києва Віталій Кличко заявив, що до кінця цього року Подільсько-Воскресенський мостовий перехід може відкритися, а метро на Троєщину побудують через 3-5 років.

Наразі на Подільсько-Воскресенського мосту роботи ведуться на всіх ділянках, в першу чергу – на в’їзді на Верхній та Нижній вал. Тут триває перекладка інженерних комунікацій, вивозиться ґрунт, непридатний для дорожніх робіт, розмітка території під майбутні підпірні стіни, для яких замовлена спеціальна арматура.

Також продовжується будівництво тунелів метрополітену та насипу під конструкції метро, дорожнього покриття на території Русанівських садів. Під час виконання будівельних робіт фахівці використовують найсучасніші технології, матеріали, що зарекомендували себе на подібних об’єктах в багатьох країнах в світу.

Раніше Віталій Кличко розповів, які перспективи будівництва метрополітену на масиви Виноградар і Троєщина.

На початку червня у ЗМІ з’явилась інформація, що відкриття станції метро «Мостицька» можна очікувати не раніше літа наступного року.

«Київметробуд» заявив, що це неправдива інформація. «Спорудження двох станцій «Мостицької» та «Проспекту Правди» продовжується. Попри виклики пандемії «Київметробуд» докладає максимум зусиль для ефективного виконання плану робіт», - йдеться в повідомленні метробудівців.

Метробудівці зазначили, що роблять усе, щоб надолужити деяке відставання і в кінці року відкрити станцію «Мостицьку».



