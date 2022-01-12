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    Хвиля «замінувань» у Києві: закрито дві центральні стації метро

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    Станція &laquo;Площа Льва Толстого&raquo; закрита для пасажирів - Хвиля «замінувань» у Києві: закрито дві центральні стації метро
    Станція «Площа Льва Толстого» закрита для пасажирів
    фото з відкритих джерел

    Правоохоронці перевіряють станції «Площа Льва Толстого» та «Палац спорту»

    Станції столичного метро «Площа Льва Толстого», «Палац спорту» та пересадочний вузол зачинені для входу та виходу пасажирів. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    «Надійшов анонімний дзвінок про мінування!» – йдеться в повідомленні.

    Наразі триває перевірка станцій правоохоронцями.

    Як повідомлялося, 11 січня анонімне повідомлення про замінування столичних шкіл надійшло до колл-центру СБУ. Правоохоронці перевірили 373 навчальні заклади, щодо яких надійшли повідомлення про мінування

    8 січня поліція перевіряла повідомлення про мінування всіх торгових центрів Києва.

    7 січня у Києві правоохоронці також перевіряли повідомлення щодо замінування десяти торговельно-розважальних центрів.

    28 грудня невідомі знову повідомили про мінування ТРЦ «Блокбастер».

    Раніше станція метро «Славутич» закривалась на вхід через підозрілий предмет.

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    Теги: Київ метро замінування
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    Хвиля «замінувань» у Києві: закрито дві центральні стації метро