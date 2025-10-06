Канцлер Німеччини вказав на РФ після зупинки авіарейсів у Мюнхені через дрони

Офіційне розслідування інцидентів триває

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що Росія може бути причетною до серії нещодавніх польотів дронів над територією країни. За його словами, вторгнення у повітряний простір ЄС набули безпрецедентного масштабу, перевищивши навіть показники часів холодної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Мерц зауважив, що всі зафіксовані безпілотники не були озброєні та мали розвідувальний характер. Зокрема, частина з них помічена над півднем Німеччини, де внаслідок інцидентів у повітрі було зірвано десятки авіарейсів у Мюнхені, що залишило понад 10 тис. пасажирів заблокованими в аеропорту.

«Ми припускаємо, що за більшістю цих польотів дронів стоїть Росія», – заявив канцлер.

Нагадаємо, обидві злітно-посадкові смуги міжнародного аеропорту Мюнхена було закрито вже вдруге менш ніж за 24 години через нові спостереження дронів.

Тоді міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що дрони над німецькими аеропортами поки що «не становили жодної конкретної загрози». За його словами, збройні сили не будуть збивати безпілотники скрізь, де б вони не з’явилися.

Як писав портал Bild, безпілотники, які паралізували роботу аеропорту Мюнхена ввечері 3 жовтня, виявились військовими дронами.