У Броварах зруйновано магазин внаслідок атаки РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Броварах зруйновано магазин внаслідок атаки РФ
У Броварах після атаки БпЛА розгорілися пожежі
фото з відкритих джерел

Ймовірно, ще є пошкодження приватного будинку у Броварах

У ніч на 10 жовтня російська окупаційна армія масовано атакувала міста України безпілотниками. У Броварах зруйновано магазин, передає «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

У Броварах після російських ударів розгорілася сильна пожежа, як стало відомо пізніше, горів магазин – ймовірно, його зруйновано вщент. Також, за попередніми даними, є пошкодження приватного будинку поруч.

У Броварах зруйновано магазин внаслідок атаки РФ фото 1
У Броварах зруйновано магазин внаслідок атаки РФ фото 2

Повідомлялося, що у ніч на 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. Мер міста Ігор Терехов написав, що під ударом знаходився Індустріальний район Харкова. На місці влучання пожежа. Даних про постраждалих наразі не надходило.

«За двадцять хвилин дронової атаки на Харків пролунали біля двох десятків вибухів. У місті спалахнули кілька пожеж. Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місто ще суне група ворожих бойових дронів - будьте обережні!», – повідомив Терехов.

Нагадаємо, пізно ввечері 5 жовтня окупанти масовано атакували Харків дронами. За попередніми даними, росіяни завдали 15 ударів БпЛА по місту. Основна атака припала на Новобаварський район. Повідомлялося, що внаслідок удару в місті були перебої з електропостачанням, а на кількох локаціях виникли пожежі після влучань.

Крім того, російська терористична армія знову вдарила по енергетичній інфраструктурі Донеччини. Частина населених пунктів знеструмлені. 

«Фахівці працюють над відновленням електропостачання з урахуванням безпекової складової. Ворог прагне зробити життя на Донеччині якомога складнішим – і буде продовжувати це робити, особливо у зимовий період. Закликаю всіх цивільних: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!», – наголосив очільник ОВА.

Варто написати, що увечері 4 жовтня російські окупанти атакували Донецьку область. Під прицілом опинилась критична інфраструктура регіону. За повідомленням ОВА, росіяни цілеспрямовано скерували удари по критичній інфраструктурі. Ворог бив по енергетиці Донеччини.

