Зеленський обговорив з Мерцом та Стармером енергетичну ситуацію в Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Офіс президента

Зеленський після розмови зі Стармером: готуємо нові санкційні кроки проти Росії

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Говорили про посилення санкцій проти Росії після чергового нічного обстрілу та про енергетичну ситуацію в Україні, пише «Главком».

Зеленський повідомив, що зі Стармером обговорювали посилення протиповітряної оборони та постачання ракет та систем.

«Дякую за розуміння наших потреб і підтримку. Обговорили можливу участь Британії в програмі PURL. Це сильна програма, яка допомагає суттєво зміцнювати наші позиції. Скоординували контакти з партнерами та наші кроки в межах коаліції охочих, готуємося до предметної розмови вже цього місяця.

Важливо, щоб робота була максимально змістовною. Готуємо також нові санкційні кроки проти Росії. Кір поділився деякими ідеями, що можуть створити правильний тиск. Кожне санкційне рішення робить російську воєнну машину слабшою. І ми будемо продовжувати нашу спільну з усіма партнерами роботу», – зазначив президент.

Під час розмови з Мерцом президент обговорив російські наміри й «спільну можливість захищатись і захиститися».

«Дуже цінуємо солідарність і підтримку з боку Німеччини. Німеччина зробила великий внесок у захист життів наших людей. Ще раз подякував за спільне з Норвегією рішення поставити нам дві додаткові системи Patriot. Говорили також про наші контакти з партнерами, спільну роботу в межах коаліції охочих та ініціативу PURL», – додав глава держави.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Теги: Німеччина Володимир Зеленський переговори Велика Британія

