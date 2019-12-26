Під Києвом «Субару» протаранив чотири автівки і збив двох людей (відео)



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Масштабна ДТП у Бучі Фото: скріншот відео

Водій своєї вини не визнає

У Бучі біля торговельного центру «Пасаж» водій «Субару» на швидкості врізався в чотири автівки та людей.

Автомобілі, які протаранив «Субару», отримали серйозні пошкодження. Про це повідомляє «Погляд».

Постраждали у ДТП і два пішоходи: п’ятирічна дівчинка та літній чоловік. У дитини струс мозку, а дідусь у важкому стані знаходиться в реанімації.

Як стало відомо, водій «Субару» перед цим врізався в автобус і тікав від поліції. Під час втечі він скоїв другу ДТП. Він своєї вини у скоєній аварії не визнає, каже, що в автомобілі «зламалася педаль».

Нагадаємо, 24 грудня увечері на Столичному шосе в Києві зіткнулися Hyundai і Opel. В результаті лобового удару обидва транспортні засоби отримали сильні механічні пошкодження, а водії і пасажири серйозні травми. Водій Hyundai помер на місці аварії.