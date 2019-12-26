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    Під Києвом «Субару» протаранив чотири автівки і збив двох людей (відео)

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    Масштабна ДТП у Бучі - Під Києвом «Субару» протаранив чотири автівки і збив двох людей (відео)
    Масштабна ДТП у Бучі
    Фото: скріншот відео

    Водій своєї вини не визнає

    У Бучі біля торговельного центру «Пасаж» водій «Субару» на швидкості врізався в чотири автівки та людей.

    Автомобілі, які протаранив «Субару», отримали серйозні пошкодження. Про це повідомляє «Погляд».

    Постраждали у ДТП і два пішоходи: п’ятирічна дівчинка та літній чоловік. У дитини струс мозку, а дідусь у важкому стані знаходиться в реанімації.

    Як стало відомо, водій «Субару» перед цим врізався в автобус і тікав від поліції. Під час втечі він скоїв другу ДТП. Він своєї вини у скоєній аварії не визнає, каже, що в автомобілі «зламалася педаль».

    Нагадаємо, 24 грудня увечері на Столичному шосе в Києві зіткнулися Hyundai і Opel. В результаті лобового удару обидва транспортні засоби отримали сильні механічні пошкодження, а водії і пасажири серйозні травми. Водій Hyundai помер на місці аварії.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль чоловік
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