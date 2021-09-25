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    Минулої доби у Києві зафіксовано майже 450 нових випадків коронавірусу і п’ять смертей

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    У Києві за минулу добу від коронавірусу одужало 153 особи - Минулої доби у Києві зафіксовано майже 450 нових випадків коронавірусу і п’ять смертей

    У Києві за минулу добу від коронавірусу одужало 153 особи

    Фото з відкритих джерел

    Найбільше випадків захворювання за добу виявили в Дарницькому районі

    За минулу добу, 24 вересня, у Києві виявили 446 випадків Covid-19, п’ять хворих померло і 153 одужало. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

    Госпіталізовано у п’ятницю 36 хворих на коронавірус і 124 особи з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

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    Найбільше випадків захворювання за добу виявили в Дарницькому (74), Оболонському (65) та в Дніпровському (62) районах.

    Серед нових хворих – 261 жінка віком від 18 до 87 років, 148 чоловіків віком від 18 до 88 років, 17 дівчаток від 8 місяців до 17 років і 20 хлопчиків від 2 до 16 років.

    Нагадаємо, станом не ранок 25 вересня, в Україні зафіксовано 8267 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 715, медпрацівників – 157. Також за минулу добу госпіталізовано – 2035 осіб. летальних випадків – 133, одужало – 2821 особа.

    Як повідомлялося, чотири області України через перевищений рівень госпіталізацій із Covid-19 відповідають «помаранчевій» зоні епідемічної небезпеки.

    Теги: Віталій Кличко Київ мер хвороби коронавірус
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    Минулої доби у Києві зафіксовано майже 450 нових випадків коронавірусу і п’ять смертей