Стало відомо, коли в Україну приїде новий посол Ізраїлю

Посол Бродський вже здає справи

Новий посол Ізраїлю в Україні Рої Розенбліт прибуде до Києва у серпні цього року. Попередню згоду держави прийняти іноземного посла було отримано. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Як відомо, у листопаді минулого року уряд Ізраїлю призначив Розенбліта новим послом в Україні. Він замінить на посаді Михайла Бродського, який обіймав відповідну посаду з 2021 року.

За словами Корнійчука, затримка у зміні дипломатів пов’язана з особливостями процедури. «Агреман вже отримано, і відомо, що новий посол приїде аж у серпні. Тобто Бродський поступово здає справи», – додав він.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року ізраїльський уряд затвердив призначення десяти нових послів. Посольство в Україні очолить Рої Розенбліт. Він працював дослідником із питань Саудівської Аравії, країн Перської затоки та Ємену, потім обіймав посади в представництві Ізраїлю в Маскаті (Оман), у посольстві в Москві та в економічному управлінні МЗС.

Розенбліт закінчив Єврейський університет за спеціальностями лінгвістика, арабська мова і література, а також державна політика. Служив у ЦАХАЛі, 1994 року вступив на курс підготовки дипломатів у міністерстві закордонних справ.

До слова, раніше посол Бродський назвав схожість та відмінності війни в Україні та Ізраїлі. За його словами, головною відмінність є те, що Україна бореться з ядерною країною, а Ізраїль воює з підготовленими терористами. Бродський акцентував, що Ізраїль зараз воює не з державами, а терористичними формуваннями, які підтримує Іран та низка інших країн.