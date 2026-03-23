Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Собор, в якому понад 60 років правив Філарет, та парафія перейшли до ПЦУ

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Митрополит Епіфаній провів зустріч з настоятелем протоієреєм Борисом Табачеком та кліриками Володимирського собору
фото: pomisna.info

Епіфаній звершив у Володимирському соборі панахиду на могилі Філарета

Сьогодні, 23 березня, Свято-Володимирський кафедральний собор, в якому правив Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, з Української православної церкви Київського патріархату перейшов до Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ПЦУ.

Зазначається, що блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній 23 березня звершив у Володимирському соборі панахиду на могилі новопреставленого Святійшого патріарха Філарета. Разом з предстоятелем автокефальної Української православної церкви молилися митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір, клірики собору, запрошене духовенство та рідні його Святості.

фото: pomisna.info

«Після відправи митрополит Епіфаній провів зустріч з настоятелем протоієреєм Борисом Табачеком та кліриками Володимирського собору. На підставі поданих ними прохань предстоятель вручив укази, які засвідчують продовження ними служіння в клірі собору, який є релігійною громадою в складі Православної церкви України, згідно з рішеннями Помісного собору УПЦ КП та Обʼєднавчого собору в Святій Софії 15 грудня 2018 року», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Священний Синод Православної церкви ухвалив рішення: пожиттєво закріпити за Філаретом проживання і використання для своєї діяльності комплексу будівель на вулиці Чикаленка, 36. Також йому надали право до кінця життя звершувати богослужіння у Володимирському соборі Києва.

Юридично церква на чолі з Епіфанієм оформила вказані відносини у вигляді релігійної організації у складі Православної церкви України у формі місії, «враховуючи минулі особливі заслуги у розбудові Церкви» Патріарха. У заяві ПЦУ зазначалося, що пожиттєві преференції гарантувалися Філарету ще й тому, що держава ліквідувала релігійну організацію «Київська Патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату». Поштовхом цьому став Об’єднавчий Собор 27 липня 2019 року, під час якого новостворена ПЦУ поглинула УПЦ КП.

«Главком» писав, що 20 березня після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він помер у лікарні.

До слова, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбувся чин прощання з Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Митрополит Епіфаній провів літію за спочилим Святійшим Патріархом. Поховано Патріарха всередині Свято-Володимирського кафедрального собору, у якому він здійснював богослужіння протягом останніх 50 років.

Теги: Філарет Епіфаній Українська православна церква церква православна церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua