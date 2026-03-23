Собор, в якому понад 60 років правив Філарет, та парафія перейшли до ПЦУ

Епіфаній звершив у Володимирському соборі панахиду на могилі Філарета

Сьогодні, 23 березня, Свято-Володимирський кафедральний собор, в якому правив Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, з Української православної церкви Київського патріархату перейшов до Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ПЦУ.

Зазначається, що блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній 23 березня звершив у Володимирському соборі панахиду на могилі новопреставленого Святійшого патріарха Філарета. Разом з предстоятелем автокефальної Української православної церкви молилися митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір, клірики собору, запрошене духовенство та рідні його Святості.

«Після відправи митрополит Епіфаній провів зустріч з настоятелем протоієреєм Борисом Табачеком та кліриками Володимирського собору. На підставі поданих ними прохань предстоятель вручив укази, які засвідчують продовження ними служіння в клірі собору, який є релігійною громадою в складі Православної церкви України, згідно з рішеннями Помісного собору УПЦ КП та Обʼєднавчого собору в Святій Софії 15 грудня 2018 року», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Священний Синод Православної церкви ухвалив рішення: пожиттєво закріпити за Філаретом проживання і використання для своєї діяльності комплексу будівель на вулиці Чикаленка, 36. Також йому надали право до кінця життя звершувати богослужіння у Володимирському соборі Києва.

Юридично церква на чолі з Епіфанієм оформила вказані відносини у вигляді релігійної організації у складі Православної церкви України у формі місії, «враховуючи минулі особливі заслуги у розбудові Церкви» Патріарха. У заяві ПЦУ зазначалося, що пожиттєві преференції гарантувалися Філарету ще й тому, що держава ліквідувала релігійну організацію «Київська Патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату». Поштовхом цьому став Об’єднавчий Собор 27 липня 2019 року, під час якого новостворена ПЦУ поглинула УПЦ КП.

«Главком» писав, що 20 березня після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він помер у лікарні.

До слова, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбувся чин прощання з Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Митрополит Епіфаній провів літію за спочилим Святійшим Патріархом. Поховано Патріарха всередині Свято-Володимирського кафедрального собору, у якому він здійснював богослужіння протягом останніх 50 років.