Історична подія у Лаврі: Епіфаній уперше звершив молитву у храмі над Ближніми печерами

Предстоятель ПЦУ звернувся до вірян із закликом берегти істинну православну віру та протистояти новітнім єресям

У неділю, 8 березня 2026 року, у День пам’яті преподобних отців Печерських, Блаженнійший Митрополит Епіфаній звершив урочисту літургію в Трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Ця подія стала знаковою, адже Ближні печери обителі, які були закриті на реставрацію та перевірки з серпня 2023 року, офіційно відновили прийом відвідувачів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Православної церкви України та Національного заповідника Києво-Печерська лавра.

У День памʼяті преподобних отців Печерських у Києво-Печерській лаврі було звершено урочисте богослужіння,. Митрополит Епіфаній правив службу у білих шатах, йому співслужили єпископат та духовенство й віряни з різних регіонів України.

Митрополит Епіфаній звершує урочисту літургію у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври фото: Національний заповідник Києво-Печерська лавра

Під час літургії Трапезний храм був переповнений вірянами фото: Національний заповідник Києво-Печерська лавра

Під час богослужіння Предстоятель ПЦУ у співслужінні з єпископатом та духовенством звернувся до вірян із закликом берегти істинну православну віру та протистояти новітнім єресям. Зокрема, Митрополит Епіфаній гостро розкритикував вчення про «русскій мір», назвавши його кривавим і неправдивим інструментом «імперії зла», що замість миру благословляє війну та братовбивство. Він наголосив, що Церква та братія Української Лаври неухильно працюють над звільненням святині від штучно накинутого ярма цього ідеологічного впливу.

Віряни під час служби у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври фото: Національний заповідник Києво-Печерська лавра

Традиція вшанування преподобних отців Печерських у другу неділю Великого посту бере початок у XVII столітті. Цей день нагадує про духовну спадщину лаврських подвижників, яка є вагомою частиною історії Києво-Печерської лаври.

Молитва у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври фото: Національний заповідник Києво-Печерська лавра

Саме ченці Києво-Печерського монастиря стали першими трудівниками чернечого подвижництва Русі. «Одні були міцні постники, інші подвизалися в чуванні, деякі – в земних поклонах; одні постилися по одному і по два дні, інші їли хліб із водою, ще інші – варену або сиру зелень», – свідчить Києво-Печерський патерик.

Нині, після перерви з серпня 2023-го року Ближні печери відкриті для вірян та туристів. Можна побачити, що напис на вході до печер – вже українською мовою.

Напис на вході до печер вже виконано українською мовою фото: Національний заповідник Києво-Печерська лавра

Печерські святі – це покоління ченців Києво-Печерського монастиря, які, починаючи з XI століття, формували духовне життя України – Руси. Їхні мощі нині спочивають у Ближніх і Дальніх печерах лаври.

Печерські святі фото: ПЦУ

Митрополит Епіфаній фото: ПЦУ

Після літургії відбулася історична подія: Митрополит Епіфаній уперше звершив молитву за Україну, її воїнів та народ у храмі на честь усіх преподобних отців Печерських, що розташований безпосередньо над Ближніми печерами.

Митрополит Епіфаній спускається до печер фото: ПЦУ

«Зібравшись у храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія нашої Української Лаври, у другу неділю Великого посту ми урочисто прославляємо пам’ять всіх отців Києво-Печерських як тих, хто у різний спосіб, але однаковою мірою гідно та спасительно втілили у власному житті аскезу, молитву, святу безмовність у спілкуванні з Богом. І нині, торуючи духовний шлях посту, ми особливо звертаємося до них, як до наших наставників у вірі та благочесті, як до наших молитовників та заступників перед Богом, з проханням завжди допомагати нам», – молитовно звернувся до всіх отців Києво-Печерських Блаженніший Епіфаній.

Після служби предстоятель ПЦУ помазав присутніх освяченим єлеєм фото: ПЦУ

Після служби предстоятель ПЦУ звернувся до присутніх зі словом, вклонився у печерах перед святими мощами преподобних отців Печерських та помазав присутніх освяченим єлеєм.

Нагадаємо, Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» готує договір із Православною церквою України про перебування на території святині представників ПЦУ на постійній основі. 2 лютого 2026 року Мінкульт передав у безоплатне користування монастирській громаді Православної церкви України перші два корпуси на території Нижньої лаври – № 70 та № 49.

Як повідомлялося, з 25 лютого 2026 року Ближні печери Києво-Печерської лаври, які були закриті для відвідувачів з серпня 2023-го, офіційно відкриті для паломників та відвідувачів.