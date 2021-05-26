Гонитва через пів Києва. Поліція затримала іноземців, які стріляли поблизу ВДНГ

Зловмисників намагалися зупинити чотири екіпажі поліції

У вівторок, 25 травня, ввечері на вулиці Стеценка в Києві чотири екіпажі поліції зупинили автомобіль КІА, гонитва за яким була через шість районів столиці. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

За попередньою інформацією, на ВДНГ відбулась стрілянина між КІА та автомобілем Audi. Наразі невідомо, хто в кого почав стріляти.

Також є інформація, що автомобіль KІА спочатку протаранив автівку Аudi, після чого стався конфлікт.

За інформацією dtp.kiev.ua, у КІАперебували три іноземці з південних республік колишнього СРСР. На місці затримання порушників працювали вісім патрульних машин.

Нагадаємо, у квітні на дорозі під Києвом стався конфлікт між водієм маршрутного автобус та кермувальникам автомобіля «Мерседес». За словами пасажирів, водій маршрутки підрізав «Мерседес». В результаті авто зупинилося і стався словесний конфлікт. Коли закінчилися аргументи, водій автівки дістав зброю та почав стріляти.

На початку травня на Лісовому масиві в Києві водій автомобіля Volkswagen стріляв в автівку «Нива» за зроблене зауваження.