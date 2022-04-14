Окупанти підняли над Олешками свій прапор

На мерії вивісили триколор – мер

Місто Олешки на Херсонщині потрапило в окупацію військами РФ. Про це повідомив мер Євген Рищук.

«Знаємо, що в нас на адміністрації висить російський прапор. Зараз вони повністю заходять у місто, на жаль. Сьогодні у нас піднялось питання патрулювання вулиць. Патрулі наші не працюватимуть. Зараз росіяни самі патрулюватимуть вулиці. Комунальні служби поки що працюватимуть», – зазначив він.

Як відомо, у середині березня окупанти вже заходили в місто, але потім покинули його.

Нагадаємо, окупанти наказують мерам знімати прапори України і зачищати білборди із Зеленським.

Напередодні на Херсонщині від окупантів вже звільнено 15 населених пунктів.

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