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    Події в Україні

    Окупанти підняли над Олешками свій прапор

    Війська РФ повністю окупували місто на Херсонщині - Окупанти підняли над Олешками свій прапор
    Війська РФ повністю окупували місто на Херсонщині
    фото з відкритих джерел

    На мерії вивісили триколор – мер

    Місто Олешки на Херсонщині потрапило в окупацію військами РФ. Про це повідомив мер Євген Рищук.

    «Знаємо, що в нас на адміністрації висить російський прапор. Зараз вони повністю заходять у місто, на жаль. Сьогодні у нас піднялось питання патрулювання вулиць. Патрулі наші не працюватимуть. Зараз росіяни самі патрулюватимуть вулиці. Комунальні служби поки що працюватимуть», – зазначив він.

    Як відомо, у середині березня окупанти вже заходили в місто, але потім покинули його.

    Нагадаємо, окупанти наказують мерам знімати прапори України і зачищати білборди із Зеленським.

    Напередодні на Херсонщині від окупантів вже звільнено 15 населених пунктів.

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    Теги: росія окупанти війна прапор Херсонщина мер Україна місто окупація #stoprussia
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    Окупанти підняли над Олешками свій прапор