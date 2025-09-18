Головна Київ Новини
search button user button menu button

Мережу з понад 20 незаконних гральних закладів викрили правоохоронці у Києві (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Мережу з понад 20 незаконних гральних закладів викрили правоохоронці у Києві (фото)
Нелегальні зали працювали у різних районах Києва без жодних дозвільних документів
фото: Офіс генерального прокурора

Під час обшуків вилучено  близько 200 одиниць комп’ютерної техніки, грошові кошти, мобільні телефони, чорнові записи та інші докази незаконної діяльності

У Києві правоохоронці викрили мережу нелегальних гральних закладів, які працювали у різних районах столиці без жодних дозвільних документів. Про це повідомили пресслужби Офісу генерального прокурора (ОГПУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ), інформує «Главком».

За даними досудового розслідування, нелегальні зали працювали у різних районах Києва без жодних дозвільних документів. Свою роботу ретельно маскували, допускаючи до гри лише перевірених клієнтів. 

«Детективи провели понад 20 одночасних обшуків у приміщеннях, де працювали гральні заклади, та за місцями проживання фігурантів», – повідомляє Бюро економічної безпеки.

У Києві викрито організовану групу, яка контролювала мережу з понад 20 незаконних гральних закладів
У Києві викрито організовану групу, яка контролювала мережу з понад 20 незаконних гральних закладів
фото: Офіс генерального прокурора
У Києві викрито організовану групу, яка контролювала мережу з понад 20 незаконних гральних закладів
У Києві викрито організовану групу, яка контролювала мережу з понад 20 незаконних гральних закладів
фото: Офіс генерального прокурора

За даними Офісу генерального прокурора, під час обшуків було вилучено  близько 200 одиниць комп’ютерної техніки, грошові кошти, мобільні телефони, чорнові записи та інші докази незаконної діяльності.

Під час обшуків було вилучено близько 200 одиниць комп’ютерної техніки
Під час обшуків було вилучено близько 200 одиниць комп’ютерної техніки
фото: Офіс генерального прокурора
Техніка, вилучена під час обшуків
Техніка, вилучена під час обшуків
фото: Офіс генерального прокурора

Зазначається, що організатору та його спільникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей вчинення організованою групою осіб).

Розслідування триває, призначено судові експертизи, проводяться допити свідків, встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України. 

Нагадаємо, компанії Kantar, Gradus та Factum на замовлення операторів «білого» ринку провели перше дослідження індустрії та оцінили рівень тінізації в галузі. За даними дослідження, нелегальний сегмент грального ринку становить майже половину галузі та займає від 39 до 53%. Такими є результати першого дослідження, проведеного у серпні–вересні 2025 року.

До слова, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві протягом червня викрили та припинили діяльність дев’яти нелегальних гральних закладів. Зали працювалиу Святошинському та Подільському районах столиці. 

Читайте також:

Теги: Київ Бюро економічної безпеки України гральний бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Владислав Косіняк-Камиш приїхав в Україну
Віцепрем'єр-міністр Польщі з військовою делегацією прибув до Києва
Сьогодні, 09:15
Обробка від кліщів проводитиметься на трьої локаціях
Обробка столичних парків від кліщів: де не варто гуляти 10 вересня
9 вересня, 13:37
Посадовиці загрожує позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
Переплата 850 тис. грн за протипожежне обладнання: посадовиця Святошинської РДА отримала підозру
9 вересня, 11:46
Коли БЕБ ефективно запрацює? Керівник назвав реальні терміни
Коли БЕБ ефективно запрацює? Керівник назвав реальні терміни
2 вересня, 10:42
У столиці фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу)
У Києві погіршилась якість повітря: у яких районах столиці дихати найважче
1 вересня, 11:50
Квітник «Схід українського сонця» у Оболонському районі столиці
До Дня Незалежності столицю прикрасили тематичні квіткові композиції (фото)
22 серпня, 20:02
Шорічні ремонти є обов’язковими, щоб електротранспорт був справним і безпечним для пасажирів
Столичний фунікулер відновив роботу після щорічного планового ремонту
22 серпня, 10:52
Центр Києва буде перекрито
У центрі Києва діятиме обмеження руху: причина
21 серпня, 22:51
Будівля розташована на вулиці Анни Ахматової, 5Б
Влада обіцяє зберегти частину майолікових панно на фасаді дитсадка на Позняках
20 серпня, 16:55

Новини

Під час демонтажу паркувальних бар'єрів комунальникам спробували завадити... «жабки»
Під час демонтажу паркувальних бар'єрів комунальникам спробували завадити... «жабки»
Мережу з понад 20 незаконних гральних закладів викрили правоохоронці у Києві (фото)
Мережу з понад 20 незаконних гральних закладів викрили правоохоронці у Києві (фото)
Поліція проводить обшуки у головному офісі «Київтеплоенерго»
Поліція проводить обшуки у головному офісі «Київтеплоенерго»
Влада повідомила, скільки будинків у Києві готові до нового опалювального сезону
Влада повідомила, скільки будинків у Києві готові до нового опалювального сезону
Прокуратура вимагає від Кличка прибрати гнилі апельсини біля ринку «Троєщина»
Прокуратура вимагає від Кличка прибрати гнилі апельсини біля ринку «Троєщина»
Прокуратура оскаржує право власності на двоповерховий самобуд у Деснянському районі: деталі
Прокуратура оскаржує право власності на двоповерховий самобуд у Деснянському районі: деталі

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УМЦ МП
Сьогодні, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Сьогодні, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
Вчора, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua