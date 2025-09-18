Мережу з понад 20 незаконних гральних закладів викрили правоохоронці у Києві (фото)

Нелегальні зали працювали у різних районах Києва без жодних дозвільних документів

Під час обшуків вилучено близько 200 одиниць комп’ютерної техніки, грошові кошти, мобільні телефони, чорнові записи та інші докази незаконної діяльності

У Києві правоохоронці викрили мережу нелегальних гральних закладів, які працювали у різних районах столиці без жодних дозвільних документів. Про це повідомили пресслужби Офісу генерального прокурора (ОГПУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ), інформує «Главком».

За даними досудового розслідування, нелегальні зали працювали у різних районах Києва без жодних дозвільних документів. Свою роботу ретельно маскували, допускаючи до гри лише перевірених клієнтів.

«Детективи провели понад 20 одночасних обшуків у приміщеннях, де працювали гральні заклади, та за місцями проживання фігурантів», – повідомляє Бюро економічної безпеки.

У Києві викрито організовану групу, яка контролювала мережу з понад 20 незаконних гральних закладів фото: Офіс генерального прокурора

У Києві викрито організовану групу, яка контролювала мережу з понад 20 незаконних гральних закладів фото: Офіс генерального прокурора

За даними Офісу генерального прокурора, під час обшуків було вилучено близько 200 одиниць комп’ютерної техніки, грошові кошти, мобільні телефони, чорнові записи та інші докази незаконної діяльності.

Під час обшуків було вилучено близько 200 одиниць комп’ютерної техніки фото: Офіс генерального прокурора

Техніка, вилучена під час обшуків фото: Офіс генерального прокурора

Зазначається, що організатору та його спільникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей вчинення організованою групою осіб).

Розслідування триває, призначено судові експертизи, проводяться допити свідків, встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.

Нагадаємо, компанії Kantar, Gradus та Factum на замовлення операторів «білого» ринку провели перше дослідження індустрії та оцінили рівень тінізації в галузі. За даними дослідження, нелегальний сегмент грального ринку становить майже половину галузі та займає від 39 до 53%. Такими є результати першого дослідження, проведеного у серпні–вересні 2025 року.

До слова, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві протягом червня викрили та припинили діяльність дев’яти нелегальних гральних закладів. Зали працювалиу Святошинському та Подільському районах столиці.