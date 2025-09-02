Головна Вінниця Новини
Смертельна ДТП у Вінниці: водій, який збив п'ятирічного хлопчика, сидітиме 10 років

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Смертельна ДТП у Вінниці: водій, який збив п'ятирічного хлопчика, сидітиме 10 років
У 2024 році п’яний водій збив на смерть хлопчика
фото: Національна поліція України

Після наїзду водій не вийшов з авто і залишив місце події

Вінницький апеляційний суд залишив без змін вирок у справі про смертельну ДТП у Вінниці, яке трапилось на вулиці Пирогова у 2024 році. Водій отримав 10 років позбавлення волі та права керування транспортними засобами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницький апеляційний суд.

7 липня 2024 року близько 23:35 водій автомобіля Nissan їхав п’яним (концентрація алкоголю у крові понад 2‰). На нерегульованому пішохідному переході він збив п'ятирічного хлопчика, який переходив дорогу разом із батьками. Дитина йшла пішки, тримаючи самокат у руках.

Після наїзду водій не вийшов з авто і залишив місце події. Попри реанімаційні заходи, дитина від отриманих травм померла в лікарні.

Суд визнав водія винним за:

  • ч. 3 ст. 286-1 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого;
  • ч. 1 ст. 135 КК України – залишення потерпілого в небезпеці.

Водій порушив вимоги Правил дорожнього руху, зокрема:

  • п. 1.7 – бути особливо уважним до пішоходів, особливо дітей;
  • п. 2.9 (а) – заборона керування у стані сп’яніння;
  • п. 18.1 – обов’язок зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам на переході.

Порушник отримав 10 років позбавлення волі та права керування транспортними засобами.

Нагадаємо, на Миколаївщині перекинувся мікроавтобус з пасажирами. Дорожньо-транспортна пригода сталась у ніч на 31 серпня. Внаслідок аварії є загиблі та травмовані пасажири.

До слова, на вулиці Олени Теліги у Києві маршрутка врізалася у пасажирський автобус. Попередньо встановлено, що водій маршрутного таксі, не дотримавшись безпечної дистанції, допустив зіткнення з автобусом.

Вінниця ДТП

