Метрополітен опера розірвала контракти з російськими артистами Гергієвим і Нетребко

Світові театральні агенції відмовляються працювати з російськими артистами, які підтримують політику Путіна

Знаменитий Нью-Йоркський оперний театр Метрополітен опера розриває контракти з артистами та інституціями, які підтримують Путіна та його політику. Тригером стала відкрита війна Росії проти України. Зокрема, вже розірвано контракти з диригентом Валерієм Гергієвим та співачкою Ганною Нетребко.

Також Нью-Йоркський Карнегі-хол відмовився працювати з Гергієвим та піаністом Денисом Мацуєвим. Їх усунули від участі у п'яти концертах Віденського філармонічного оркестру.

Світові театральні агенції відмовляються працювати з російськими артистами, які підтримують політику Путіна.

Виступ Ганни Нетребко та Юсіфа Ейвазова у концертній залі Musikuset Aarhus (Данія) скасовано у зв'язку із загостренням ситуації в Україні та політичними поглядами виконавців.

Раніше лондонський Ковент-Гарден відмінив літні гастролі артистів Великого театру. У королівському театрі у Лондоні зазначили, що вистави «перебували на фінальній стадії планування».

Європейський менеджмент розірвав відносини із Валерієм Гергієвим. Компанія Felsner Artists виключила російського диригента зі складу своїх артистів.

Міланський театр «Ла Скала» вимагає від нього засудити військове вторгнення Росії в Україну. Якщо цього не станеться, його виступи з оперою «Пікова дама», які заплановані з 5 по 13 березня, скасують, а його відправлять на батьківщину.

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Джерело: Факти