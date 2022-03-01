«Кина не будет». Paramount, Sony, Disney та Warner Bros зупинили прокат фільмів у Росії

Disney та інші студії і не показуватимуть нових фільмів у РФ

Найвідоміші світові кіностудії відмовились показувати нові фільми в Росії після того, як президент країни-агресорки Володимир Путін розпочав війну в Україні. Так, глядачі РФ не зможуть побачити нові картини Paramount, Sony, Disney та Warner Bros.

Першою про рішення «поставити на паузу» російські релізи заявила студія Disney, повідомляє Deadline. Потім про рішення поки не випускати у прокат у РФ фільм «Бетмен» з Робертом Паттінсоном заявила і студія Warner Bros. Стрічка мала вийти в Росії вже 3 березня.

Потім до тимчасового бойкоту російських кінотеатрів приєдналися також студії Sony (незабаром очікувався реліз «Морбіуса» з Джаредом Лето), а також Paramount («Їжак Сонік-2» та «Загублене місто»).

Заяву про війну в Україні також випустив Канський кінофестиваль. Там заявили, що кіноогляд «не вітатиме офіційні російські делегації і не допустить присутності на фестивалі цього року будь-кого, пов'язаного з російським урядом».

Перед цим до закликів бойкотувати російські фільми також виступила Європейська кіноакадемія. Стрімінговий сервіс Netflix припинив роботу над російськими проєктами.

Напередодні великий український медіасервіс Megogo видалив усі російські фільми.

Також група радіостанцій TAVR Media відмовилась від «Русского радио Україна». Радіостанція з такою назвою більше не мовитиме в ефірі.

Крім того Метрополітен опера розірвала контракти з російськими артистами Гергієвим і Нетребко. Світові театральні агенції відмовляються працювати з російськими артистами, які підтримують політику Путіна.