Підпал поштового відділення у Деснянському районі. Поліція Києва затримала підозрюваного

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Підпал поштового відділення у Деснянському районі. Поліція Києва затримала підозрюваного
25-річний фігурант справи облив двері будівлі пошти легкозаймистою рідиною та підпалив
фото: Національна поліція України

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років

Поліцейські затримали зловмисника, який, виконуючи завдання псевдоправоохоронця, підпалив поштове відділення у Деснянському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

«До Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про пожежу у поштовому відділенні на Лісовому проспекті. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановила, що займання сталося внаслідок умисного підпалу», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели низку розшукових заходів та встановили особу палія. Ним виявився 25-річний житомирянин, який приїхав до Києва на заробітки та працював автослюсарем у місцевій автомайстерні.

Палієм виявився 25-річний житомирянин, який приїхав до Києва на заробітки та працював автослюсарем у місцевій автомайстерні
Палієм виявився 25-річний житомирянин, який приїхав до Києва на заробітки та працював автослюсарем у місцевій автомайстерні
фото: Національна поліція України

Поліцейські з’ясували, що напередодні, товариш затриманого познайомився з дівчиною в Інтернеті та збирався з нею на побачення. Незабаром йому подзвонив нібито співробітник правоохоронного органу та повідомив про те, що його нова знайома працює на країну-агресора та за спілкування із нею на нього тепер чекають неприємності

Псевдоправоохоронець повідомив чоловікові про те, що той може уникнути кримінальної відповідальності, якщо підпалить відділення пошти, де ніби працює її спільник. Чоловік погодився та попросив свого 25-річного товариша допомогти йому. По прибуттю на місце останній облив вхідні двері відділення пошти горючою сумішшю та підпалив їх.

Слідчі Деснянського управління поліції затримали порушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Раніше повідомлялося, що поліцейські затримали 18-річного юнака, який за завданням ворожих спецслужб підпалив автомобілі біля автозаправної станції в Оболонському районі столиці. Слідство встановили, що молодик знайшов в інтернеті оголошення про «роботу», яка полягала у підпалах транспортних засобів на території Києва за визначену оплату, та зв'язався з анонімним «роботодавцем». Надалі, фігурант отримав чіткі інструкції від «куратора» щодо об'єктів, які треба підпалити.

До слова, у минулому році поліцейські зафіксували понад 200 випадків підпалів автомобілів військових, близько чверті з них зробили неповнолітні. 

