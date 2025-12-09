Серйозна ДТП у Києві: рух в обох напрямках від мосту Метро повністю перекрито

За попередньою інформацією, аварія сталася через те, що водій автомобіля Audi не впорався з керуванням і врізався у відбійник

У Києві через дорожньо-транспортну пригоду перекритий рух транспорту в обох напрямках від мосту Метро. Про це зранку 9 грудня повідомляє патрульна поліція Києва, інфорсує «Главком».

Зазначається, що аварія сталася на проспекті Броварському, рух автомобілів перекритий в обох напрямках від мосту Метро.

Як повідомили у поліції Києва, унаслідок ДТП на столичному Броварському проспекті постраждало п’ятеро осіб.

За попередньою інформацією, аварія сталася через те, що водій автомобіля Audi не впорався з керуванням і врізався у відбійник.

На місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку, екіпажі патрульної поліції та лікарі. Механізм та обставини автопригоди зʼясовуються.

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок.