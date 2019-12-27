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    На Північному мосту через відірвану пластину шва сталася серйозна ДТП (фото, відео)

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    Автомобіль отримав серйозні пошкодження - На Північному мосту через відірвану пластину шва сталася серйозна ДТП (фото, відео)
    Автомобіль отримав серйозні пошкодження
    Фото: Інформатор

    Автомобіль втратив керування і вдарився у відбійник

    У четвер, 26 грудня, ввечері в Києві на Північному мосту сталася ДТП за участю Ford Transit. Автомобіль рухався в сторону проспекту Степана Бандери, проте машину розвернуло.

    Аварія трапилася близько 20:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, яку надали поліцейські, а також водій Ford, машина рухалася в середній смузі з допустимою швидкістю. У якийсь момент в передню частину авто врізалася пластина деформаційного шва, після чого пробила ще й заднє праве колесо.

    В результаті цього автомобіль втратив керування, його розвернуло і відкинуло у відбійник в декількох десятках метрів від деформаційного шва. За словами водія, в цей момент в нього тільки дивом не врізався автобус.

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    На Північному мосту через відірвану пластину шва сталася серйозна ДТП (фото, відео)
    На Північному мосту через відірвану пластину шва сталася серйозна ДТП (фото, відео)
    На Північному мосту через відірвану пластину шва сталася серйозна ДТП (фото, відео)

    На місці працювали патрульні поліцейські, які займалися оформленням ДТП. Також на мосту працювали комунальники, які намагаються усунути наслідки відриву деформаційного шва.

    Рух на Північному мосту в сторону правого берега було ускладнено.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль міст
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