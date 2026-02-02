Масштабна ДТП на трасі Київ – Гостомель: рятувальники повідомили деталі аварії (фото)

Тіло загиблого водія затиснуло в салоні понівеченої машини

Сьогодні, 2 лютого, на Київщині сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. Внаслідок зіткнення одна людина загинула, ще двоє отримали травми. Про це повідоиляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Наслідки ДТП на трасі Київ – Гостомель фото: поліція Київщини

Повідомлення про аварію поблизу селища Гостомель надійшло до Служби порятунку Бучанського району о 09:30. На місце події негайно прибув черговий караул рятувальників.

Як з’ясувалося, удар був такої сили, що тіло загиблого водія затиснуло в салоні понівеченої машини. Рятувальники за допомогою спецзасобів провели деблокацію тіла. Двох інших постраждалих медики терміново госпіталізували до лікарні міста Буча.

Внаслідок зіткнення одна людина загинула, ще двоє отримали травми фото: ДСНС Київщини

Аби уникнути можливого займання, бійці ДСНС змили паливо-мастильні матеріали з проїжджої частини. До ліквідації наслідків аварії залучалися шість чоловік особового складу та одна одиниця техніки.

Всі обставини та причини трагічної події встановлюватимуть правоохоронці фото: ДСНС Київщини

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та причини трагічної події.

