Масштабна ДТП на трасі Київ – Гостомель: рятувальники повідомили деталі аварії (фото)
Тіло загиблого водія затиснуло в салоні понівеченої машини
Сьогодні, 2 лютого, на Київщині сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. Внаслідок зіткнення одна людина загинула, ще двоє отримали травми. Про це повідоиляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.
Повідомлення про аварію поблизу селища Гостомель надійшло до Служби порятунку Бучанського району о 09:30. На місце події негайно прибув черговий караул рятувальників.
Як з’ясувалося, удар був такої сили, що тіло загиблого водія затиснуло в салоні понівеченої машини. Рятувальники за допомогою спецзасобів провели деблокацію тіла. Двох інших постраждалих медики терміново госпіталізували до лікарні міста Буча.
Аби уникнути можливого займання, бійці ДСНС змили паливо-мастильні матеріали з проїжджої частини. До ліквідації наслідків аварії залучалися шість чоловік особового складу та одна одиниця техніки.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та причини трагічної події.
Нагадаємо, 25 січня у селі Сокільники на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув народний депутат України від партії «Слуга народу» Орест Саламаха.
Коментарі — 0