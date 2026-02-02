Головна Київ Новини
search button user button menu button

Масштабна ДТП на трасі Київ – Гостомель: рятувальники повідомили деталі аварії (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Масштабна ДТП на трасі Київ – Гостомель: рятувальники повідомили деталі аварії (фото)
Смертельна автотроща поблизу Гостомеля: один водій загинув, двоє людей постраждало
фото: ДСНС Київської області

Тіло загиблого водія затиснуло в салоні понівеченої машини

Сьогодні, 2 лютого, на Київщині сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. Внаслідок зіткнення одна людина загинула, ще двоє отримали травми. Про це повідоиляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини

Наслідки ДТП на трасі Київ – Гостомель
Наслідки ДТП на трасі Київ – Гостомель
фото: поліція Київщини

Повідомлення про аварію поблизу селища Гостомель надійшло до Служби порятунку Бучанського району о 09:30. На місце події негайно прибув черговий караул рятувальників.

Як з’ясувалося, удар був такої сили, що тіло загиблого водія затиснуло в салоні понівеченої машини. Рятувальники за допомогою спецзасобів провели деблокацію тіла. Двох інших постраждалих медики терміново госпіталізували до лікарні міста Буча.

Внаслідок зіткнення одна людина загинула, ще двоє отримали травми
Внаслідок зіткнення одна людина загинула, ще двоє отримали травми
фото: ДСНС Київщини

Аби уникнути можливого займання, бійці ДСНС змили паливо-мастильні матеріали з проїжджої частини. До ліквідації наслідків аварії залучалися шість чоловік особового складу та одна одиниця техніки.

Всі обставини та причини трагічної події встановлюватимуть правоохоронці
Всі обставини та причини трагічної події встановлюватимуть правоохоронці
фото: ДСНС Київщини

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та причини трагічної події.

 Нагадаємо, 25 січня у селі Сокільники на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув народний депутат України від партії «Слуга народу» Орест Саламаха. 

Теги: Гостомель рятувальники машини ДТП Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Київ та область
Атака на Київщину: четверо поранених, пошкоджені будинки та авто
24 сiчня, 05:18
Наслідки атаки на Харків
Обстріл Харкова: світлини з пошкоджених районів
24 сiчня, 04:51
Загиблий у ДТП Орест Саламаха: депутат від Львівщини і член бюджетного комітету
Що відомо про нардепа Ореста Саламаху, який загинув у ДТП
26 сiчня, 10:00
Київщина: графіки відключення світла 15 січня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 15 січня 2026 року
14 сiчня, 21:44
«Працюємо подекуди до першої ночі». Енергетики ДТЕК показали, як рятують Київ та область після обстрілів
«Працюємо подекуди до першої ночі». Енергетики ДТЕК показали, як рятують Київ та область після обстрілів
15 сiчня, 15:19
Родина втратила своє житло під час окупації Київщини
У родини, що постраждала від окупації, вилучено чотирьох дітей через «соціальну бідність»
19 сiчня, 10:00
Поїзд-кухня – це повністю автономне рішення з потужністю до 10 тисяч порцій на добу
На Київщині запрацював автономний потяг-кухня: як він виглядає
20 сiчня, 16:35
Офіцеру загрожує до десяти років ув'язнення
Збір грошей з підлеглих за «відпустки». На Київщині оголошено підозру командиру
29 сiчня, 13:31
49-річний водій автобуса Ataman скоїв наїзд на пішохода
В Обухові чоловік потрапив під автобус, переходячи дорогу поза «зеброю»
29 сiчня, 16:57

Новини

Масштабна ДТП на трасі Київ – Гостомель: рятувальники повідомили деталі аварії (фото)
Масштабна ДТП на трасі Київ – Гостомель: рятувальники повідомили деталі аварії (фото)
Аварія в енергосистемі 31 січня: стало відомо, скільки будинків у Києві досі без тепла
Аварія в енергосистемі 31 січня: стало відомо, скільки будинків у Києві досі без тепла
«Вирішення питань» у ТЦК та суді: у столиці викрито масштабну схему
«Вирішення питань» у ТЦК та суді: у столиці викрито масштабну схему
Жартівливе відео блогерки з Троєщини переросло в скандал із зоозахисниками
Жартівливе відео блогерки з Троєщини переросло в скандал із зоозахисниками
У Києві 2 лютого 2026 року скасовано екстрені відключення світла
У Києві 2 лютого 2026 року скасовано екстрені відключення світла
Київські школи відкрилися після канікул: скільки дітей повернулося до класів
Київські школи відкрилися після канікул: скільки дітей повернулося до класів

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Сьогодні, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Сьогодні, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Вчора, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua