На Донеччині серед фортифікацій проросли соняхи: вражаючі кадри

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На Донеччині серед фортифікацій проросли соняхи: вражаючі кадри
Серед колючого дроту проросли соняхи
фото: Вікторія Хамаза

Крізь бетон і колючий дріт проросли жовтні квіти

На Донеччині серед колючого дроту та захисних валів несподівано проросли соняхи. Вражаючі кадри облетіли мережу, передає «Главком».

Ці жовті квіти ростуть прямо між елементами захисту на передовій. Саме там, де зараз проходить лінія оборони. 

Соняхи тягнуться до світла та символізують життя в умовах війни. Ці фото показують те, що навіть серед руйнувань і жахіть – природа не здається, як не здається Україна.

Соняхи проросли серед оборонних фортифікацій
Соняхи проросли серед оборонних фортифікацій
фото: Вікторія Хамаза

«Покладіть собі в кишеню насіння соняшнику, щоб вони проросли, коли ви тут поляжете!», – це фраза Світлани Панкової з Генічеська, яка стала символом незламності наших людей у перші дні вторгнення.

Як писав «Главком», через цей вчинок Панкова потрапила під пильний нагляд російських спецслужб. У липні 2023 року окупанти розповсюдили відео, на якому видно, як жінку змусили вибачатися за її слова перед камерою.

Проти Світлани було відкрито кримінальну справу за статтею «екстремізм», окупанти навіть збиралися відправити її до Росії на показовий суд.

Наразі відомо, що жінка змогла вирватися з окупації і тепер перебуває в безпеці.

фронт

