Машини перетворилися на купу брухту: на Київщині сталася жахлива ДТП (фото)



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Lexus на зустрічній смузі зіткнувся з KIA Фото: ДСНС

В результаті ДТП постраждали п'ятеро людей

Поліція Київщини розслідує факт дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 4 серпня у селі Григорівка Обухівського району.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За попередніми даними водій автомобіля Lexus не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення ще з двома автівками - Renault та KIA.

В результаті ДТП водії автівок Lexus і KIA та троє їхніх пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості і шпиталізовані до медичного закладу.

Працівники ДСНС провели деблокацію однієї людини.

На місці події працювали слідчо-оперативна група Обухівського відділу поліції, рятувальники, медики.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Працівники поліції встановлюють усі обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, 3 серпня на трасі Крюковщина-Тарасівка Київської області сталася ДТП, у результаті якої загинула одна людина, четверо отримали поранення.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП.