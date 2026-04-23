На Білоцерківщині через несправний обігрівач загинуло літнє подружжя

Пожежа сталася у Білоцерківському районі

У селі Ожегівка, що на Київщині, під час пожежі в приватному будинку загинуло літнє подружжя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Повідомлення про займання оселі надійшло до правоохоронців 22 квітня. На місце події негайно прибули вогнеборці, які ліквідували пожежу. Під час огляду згарища в одній із кімнат рятувальники виявили тіла господарів – 75-річного чоловіка та його 74-річної дружини. Спеціалісти-криміналісти зафіксували наслідки пожежі.

За попередніми висновками, причиною займання стало коротке замикання електрообігрівача. Остаточні результати експертизи згодом нададуть фахівці ДСНС.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

Поліція Київщини закликає громадян бути пильними: регулярно перевіряйте справність електроприладів та не залишайте ввімкнені обігрівачі без нагляду, особливо в нічний час.

Нагадаємо, у Подільському районі Києва вогонь забрав життя людини. Смертельна пожежа спалахнула ввечері 21 квітня в одному з гаражних боксів. Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що вогонь охопив територію гаража. Під час розвідки та ліквідації полум’я всередині приміщення бійці ДСНС виявили тіло чоловіка без ознак життя.