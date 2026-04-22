На Виноградарі під час пожежі у гаражі загинув чоловік

Трагедія сталася у Подільському районі столиці на вулиці Червонопільській

У Подільському районі Києва вогонь забрав життя людини. Смертельна пожежа спалахнула ввечері 21 квітня в одному з гаражних боксів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальникам знадобилося пів години, аби ліквідувати вогонь

Повідомлення про займання на вулиці Червонопільській надійшло до рятувальної служби у вівторок увечері. Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що вогонь охопив територію гаража. Під час розвідки та ліквідації полум’я всередині приміщення бійці ДСНС виявили тіло чоловіка без ознак життя.

Рятувальникам знадобилося пів години, аби повністю ліквідувати пожежу. До гасіння було залучено 10 чоловік особового складу та дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки.

Причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці.

