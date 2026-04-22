На Виноградарі під час пожежі у гаражі загинув чоловік

Ірина Міллер
Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що вогонь охопив територію гаража
фото: ДСНС Києва

Трагедія сталася у Подільському районі столиці на вулиці Червонопільській

У Подільському районі Києва вогонь забрав життя людини. Смертельна пожежа спалахнула ввечері 21 квітня в одному з гаражних боксів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальникам знадобилося пів години, аби ліквідувати вогонь
фото: ДСНС КИєва

Повідомлення про займання на вулиці Червонопільській надійшло до рятувальної служби у вівторок увечері. Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що вогонь охопив територію гаража. Під час розвідки та ліквідації полум’я всередині приміщення бійці ДСНС виявили тіло чоловіка без ознак життя.

фото: ДСНС Києва

Рятувальникам знадобилося пів години, аби повністю ліквідувати пожежу. До гасіння було залучено 10 чоловік особового складу та дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки.

Причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, у селі Іванків Вишгородського району Київської області місцеві жителі викликали поліцію через феєрверк, який запустили поблизу річки, що призвело до пожежі. Підозрюваним виявився 19-річний місцевий житель. За попередніми даними поліції, перебуваючи поблизу річки, він активував побутовий феєрверк у вигляді свічки, внаслідок чого зайнявся трав’яний настил.

Теги: пожежа Київ смерть

21 квiтня, 13:06
