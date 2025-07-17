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У Японії з'явилися бабусі напрокат: вартість послуги

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У Японії можна орендувати бабусю за $23 на годину
фото із відкритих джерел

Послуга особливо популярна серед тих японців, хто відчуває самотність чи відчуває нестачу сімейного тепла

У Японії можна орендувати бабусю за $23 за годину. У програмі беруть участь понад 100 літніх жінок віком від 64 до 90 років, які мають багатий життєвий досвід, навички спілкування та кулінарії. Про це пише «Главком» із посиланням на odditycentral.com.

Клієнти можуть вибрати бабусю за своїми потребами: хтось хоче просто поспілкуватися та попити чай, іншим потрібна допомога у складних особистих ситуаціях, треті замовляють їх як гостей на весілля чи інші заходи. Наприклад, одна дівчина звернулася за допомогою, щоб розірвати стосунки з хлопцем – вона хотіла, щоб її бабуся передала йому записку. Інший клієнт не мав родичів на весіллі та запросив «взяту напрокат» бабусю як представника родини.

Послуга особливо популярна серед тих, хто відчуває самотність чи відчуває нестачу сімейного тепла. Багато хто зазначає, що спілкування з такими жінками приносить умиротворення, розуміння та почуття захищеності. Для самих учасниць проєкту це можливість залишатися затребуваними, ділитися своїм досвідом та бути корисними суспільству.

Вартість послуги складає $23 за годину, плюс транспортні витрати та інші витрати, пов'язані із спільним перебуванням. При цьому організатори наголошують на важливості поваги до людей похилого віку, тому всі зустрічі проходять у безпечній та доброзичливій обстановці.

Нагадаємо, 103-річна британка розкрила незвичайний секрет довголіття. Мешканка британського міста Маркет-Гарборо Марджері Джейкобс, яка відзначила день народження, заявила, що рецептом її довголіття є червоне вино. 

Раніше жителька села Дробишів на Чернігівщині Олена Іоськова 1 липня відзначила 102-й день народження. Вона найстарша жителька Новгород-Сіверської громади. Жінка досі придумує жарти, має гарну пам’ять та радить у житті ніколи не засмучуватися.

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Теги: Японія соціум жінка послуги

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Життя

У Японії з'явилися бабусі напрокат: вартість послуги
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