Шолом для кота, портмоне з фото Бандери: що забувають пасажири у поїздах

Від початку 2025 року «Укрзалізниця» отримала 11 445 заявок із проханням знайти загублені речі. Минулоріч цих запитів було на 40% менше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що окрім навушників, ключів, документів, гаманців і сумок пасажири губили цікаві речі – шолом для кота, кущі лохини, укулеле, деревʼяний меч і портмоне з фото Степана Бандери.

«Після прибуття потягу на виході не поспішайте та обов'язково перевіряйте свої речі – чи на місці ваші кущі та розсада, коти, вудочки та шоломи. А якщо ви все ж загубили свої речі, заповніть форму: https://services.uz.gov.ua/lost-and-found. Наші спеціалісти оперативно допоможуть знайти їх та повернути вам», – йдеться у повідомленні.

«Укрзалізниця» наголошує, що дані потрібно заповнювати уважно, адже після оформлення заявки не можна внести зміни. «Введені дані оброблятимуться конфіденційно і виключно для опрацювання вашого запиту. Вкажіть якомога більше деталей. Це суттєво допоможе прискорити пошук! Ми оброблюємо заявки та зв'язуємося з пасажирами зазвичай впродовж доби в порядку черги», – додала компанія.

