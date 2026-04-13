У Березані рятувальники дістали з водойми тіло жінки (фото)

Вранці у понеділок , 13 квітня, у місті Березань Броварського району рятувальники вилучили з водойми тіло загиблої жінки.. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій Київщини, інформує «Главком».

Повідомлення від поліцейських про необхідність допомоги надійшло до Служби порятунку о 7:54. Трагедія сталася у водоймі на вулиці Торф’яній.

Трагедія сталася у місті Березань скриншот з Google Maps

«О 8:30 рятувальники вилучили з води тіло загиблої громадянки 1965 року народження та передали його працівникам Національної поліції», – зазначають у відомстві.

Рятувальник у захисному костюмі дістає тіло жінки з водойми фото: ДСНС Київщини

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та причини трагічного випадку. На місці події працювали фахівці ДСНС Броварського району.

Нагадаємо, у Харкові на водоймі під кригу провалилися шестеро дітей. Унаслідок трагедії загинули двоє хлопців – 10-річний та 17-річний. Старший підліток загинув, намагаючись врятувати молодших дітей. Перехожий чоловік кинувся на допомогу та зміг витягнути з води чотирьох дітей – двох дівчат і двох хлопців. Їх із переохолодженням госпіталізували. До лікарні доставили хлопчиків восьми та дев'яти років та дівчаток дев'яти і 10 років.