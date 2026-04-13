У Березані рятувальники дістали з водойми тіло жінки (фото)

glavcom.ua
Ірина Міллер
У Березані рятувальники дістали з водойми тіло жінки (фото)
Правоохоронці встановлюють обставини та причини трагічного випадку
фото: ДСНС

Вранці у понеділок , 13 квітня, у місті Березань Броварського району рятувальники вилучили з водойми тіло загиблої жінки.. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій Київщини, інформує «Главком».

Повідомлення від поліцейських про необхідність допомоги надійшло до Служби порятунку о 7:54. Трагедія сталася у водоймі на вулиці Торф’яній.

Трагедія сталася у місті Березань
скриншот з Google Maps

«О 8:30 рятувальники вилучили з води тіло загиблої громадянки 1965 року народження та передали його працівникам Національної поліції», – зазначають у відомстві.

Рятувальник у захисному костюмі дістає тіло жінки з водойми
фото: ДСНС Київщини

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та причини трагічного випадку. На місці події працювали фахівці ДСНС Броварського району. 

Нагадаємо, у Харкові на водоймі під кригу провалилися шестеро дітей. Унаслідок трагедії загинули двоє хлопців – 10-річний та 17-річний. Старший підліток загинув, намагаючись врятувати молодших дітей. Перехожий чоловік кинувся на допомогу та зміг витягнути з води чотирьох дітей – двох дівчат і двох хлопців. Їх із переохолодженням госпіталізували. До лікарні доставили хлопчиків восьми та дев'яти років та дівчаток дев'яти і 10 років.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

