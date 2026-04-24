Виставка, присвячена командиру «Привидів Києва»: де побачити особисті речі Матюшенка (фото)

У Національному музеї історії України відкрилася мінівиставка, присвячена пам'яті Героя України, легендарного льотчика Михайла Матюшенка. Саме він очолював групу пілотів 40-ї бригади тактичної авіації, відомих як «Привиди Києва». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу музею.

Основу експозиції склали особисті речі аса, які передала музею його дружина Лариса Матюшенко. Ці предмети розповідають про шлях професіонала, який став наставником для багатьох молодих пілотів і з перших днів повномасштабного вторгнення захищав небо над столицею.

Серед переданих речей – зимова льотна форма (ватний бушлат і штани) та шкіряна куртка, які Михайло подарував своєму другові Михайлу Саяному наприкінці 2021 року, ящик (кофр) для льотного обладнання, технічні прилади пілота. Відтепер ці речі стануть експонатами Національного музею історії України й зберігатимуть пам’ять про українського льотчика.

Кофр для льотного обладнання, фото: Національний музей історії України

Зліва на фото – куртка пілота фото: Національний музей історії України

Також Лариса Матюшенко передала на тимчасове зберігання до музею знак народної пошани «Золота зірка Героя українського народу». Це недержавна загальноукраїнська відзнака з особливим статусом, яку вручають за героїчні вчинки та видатні досягнення.

Під час зустрічі з представниками музею дружина Героя України поділилися світлими спогадами про Михайла Матюшенка. Вона згадувала його як справжнього професіонала, наставника, який навчав і підтримував молодь, розповідала про його захоплення, життєлюбство та сильний, вольовий характер.

«Він був веселим, завзятим, але ніколи – легковажним», – згадує чоловіка Лариса Матюшенко.

Тепер ообисті речі Героя стануть експонатами Національного музею історії України й зберігатимуть пам’ять про українського льотчика фото: Національний музей історії України/Facebook

Технічні прилади пілота фото: Національний музей історії України/Facebook

У 2023 році полковнику Михайлу Матюшенку було посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

Серед експонатів виставки – «Золота Зірка» та нагородна книжка легендарного пілота фото: Національний музей історії України

Нагадаємо, Михайло Матюшенко (позивний «Дід») загинув 26 червня 2022 року під час виконання бойового завдання в Чорному морі. Його літак був уражений ворожою ППО поблизу острова Зміїний після того, як український екіпаж успішно знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир».