Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві пролунав сильний вибух, вогнем охопило авто

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Києві пролунав сильний вибух, вогнем охопило авто
Відбулося загорання автомобіля Skoda, також вогнем пошкоджені припарковані поруч автівки
фото: скріншот із відео

На місці працюють усі профільні служби, які ліквідовують пожежу та встановлюють обставини події

У Святошинському районі Києва прогримів сильний вибух, після чого почалася пожежа. Як інформує «Главком», відповідну інформацію поширили у місцевих пабліках.

Тим часом, столична поліція повідомила, що зʼясовує обставини вибуху авто.

Попередньо відомо, що відбулось загорання автомобіля Skoda, також вогнем пошкоджені припарковані поруч автівки.

Інформації щодо потерпілих наразі не надходило.

На місці працюють усі профільні служби, які ліквідовують пожежу та встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 3 квітня Київська область знову опинилася під масованою атакою російських окупантів, які застосували для ударів по мирних громадах ракети та безпілотники. Тривога на Київщині тривала майже дві години. На цей час офіційно підтверджено загибель однієї людини, ще одна особа отримала поранення. Постраждалому вже надають усю необхідну медичну допомогу.

Також під час повітряної тривоги ворожий безпілотник влучив у житловий багатоповерховий будинок в Обухові. 

Як відомо, 28 березня окупанти атакували Київську область дронами. Наслідки атаки зафіксовано у Броварському районі. Про це повідомив очільник КОВА Микола Калашник.

За повідомленням КОВА, у східній частині Броварщини пошкоджено приватний будинок.

До слова, у Броварах внаслідок російської атаки зруйновано частину сімейного автосервісу «Bosch Авто Сервіс «Бровакар»». Підприємство родини Марченків працювало у місті не один десяток років.

За словами власників, у ніч на 22 березня знищено половину головного приміщення, де розташовувалися серверна з базою даних клієнтів, склад автозапчастин і шин, а також пункт шиномонтажу, який напередодні запустили.

Теги: пожежа вибух Київ машини поліція Skoda

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua