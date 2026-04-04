У Києві пролунав сильний вибух, вогнем охопило авто

У Святошинському районі Києва прогримів сильний вибух, після чого почалася пожежа. Як інформує «Главком», відповідну інформацію поширили у місцевих пабліках.

Тим часом, столична поліція повідомила, що зʼясовує обставини вибуху авто.

У Києві на Борщагівці чули вибухи, потім спалахнули машини



Спалахнула Skoda та зачепила сусідні машини у дворі у Святошинському районі, зазначає поліція.



На щастя, інформації про поранених чи загиблих наразі немає.

Попередньо відомо, що відбулось загорання автомобіля Skoda, також вогнем пошкоджені припарковані поруч автівки.

Інформації щодо потерпілих наразі не надходило.

На місці працюють усі профільні служби, які ліквідовують пожежу та встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 3 квітня Київська область знову опинилася під масованою атакою російських окупантів, які застосували для ударів по мирних громадах ракети та безпілотники. Тривога на Київщині тривала майже дві години. На цей час офіційно підтверджено загибель однієї людини, ще одна особа отримала поранення. Постраждалому вже надають усю необхідну медичну допомогу.

Також під час повітряної тривоги ворожий безпілотник влучив у житловий багатоповерховий будинок в Обухові.

Як відомо, 28 березня окупанти атакували Київську область дронами. Наслідки атаки зафіксовано у Броварському районі. Про це повідомив очільник КОВА Микола Калашник.

За повідомленням КОВА, у східній частині Броварщини пошкоджено приватний будинок.

До слова, у Броварах внаслідок російської атаки зруйновано частину сімейного автосервісу «Bosch Авто Сервіс «Бровакар»». Підприємство родини Марченків працювало у місті не один десяток років.

За словами власників, у ніч на 22 березня знищено половину головного приміщення, де розташовувалися серверна з базою даних клієнтів, склад автозапчастин і шин, а також пункт шиномонтажу, який напередодні запустили.