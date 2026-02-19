Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скільки людей загинуло з початку опалювального сезону: дані ДСНС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Скільки людей загинуло з початку опалювального сезону: дані ДСНС
Найбільше пожеж зафіксовано через порушення правил пожежної безпеки при використанні електроустановок
фото: ДСНС (ілюстративне)

З листопада минулого року сталося понад 10 тис. пожеж у житлових будинках

В Україні з початку опалювального сезону через пожежі загинуло 848 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що за цей період виникло 10 578 займань у будинках та спорудах житлового призначення. Постраждали 783 людини, з них 93 дитини.

Понад 3,5 тис. пожежі сталися через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок, ще понад 3 тис. – через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, а також понад 2,5 тис. – через необережне поводження з вогнем.

Як відомо, відповідно до постанови Кабінету міністрів, якою внесено зміни до урядової постанови № 812 від 19.07.2022, опалювальний сезон 2025−2026 триватиме з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року.

Нагадаємо, поліція Київщини розслідує обставини пожежі у Бучанському районі, внаслідок якої загинула 79-річна жінка. За попередніми даними, пожежа виникла внаслідок несправності пічного опалення.

Як повідомлялося, у ніч на 9 лютого в Оболонському районі столиці сталася серйозна пожежа. Вогонь охопив трансформаторну підстанцію та перекинувся на транспортні засоби, що були припарковані поруч

До слова, у Печерському районі Києва сталася пожежа у салоні краси. Зайнявся генератор, який був встановлений у приміщенні.

Читайте також:

Теги: ДСНС пожежа опалювальний сезон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки пожежі на логістичному центрі Roshen на Київщині
«Шахед» спричинив тижневу пожежу: Roshen після російської атаки (фото)
16 лютого, 14:19
Удар по Запоріжжю, вибухи в окупованому Криму та РФ: головне за ніч
Удар по Запоріжжю, вибухи в окупованому Криму та РФ: головне за ніч
15 лютого, 06:04
До ліквідації наслідків залучалися понад 50 рятувальників та 13 одиниць техніки
Атака на Одесу: наслідки (фото)
9 лютого, 07:36
Вогнеборці ліквідували пожежу на складі Roshen
Пожежу на складі Roshen ліквідовано. Відео з місця події
7 лютого, 11:42
Через удари Росії по Запоріжжю та області знеструмлено понад 53 тис. абонентів
Через удари Росії по Запоріжжю та області знеструмлено понад 53 тис. абонентів
5 лютого, 03:28
У барі Le Constellation на гірськолижному курорті Кран-Монтана у ніч на Новий рік спалахнула пожежа, внаслідок якої загинули 40 людей
Смертельна пожежа на курорті у Швейцарії: відкрито кримінальне провадження
30 сiчня, 01:25
В Україну насуваються сильні морози
Насуваються морози до -30°, місцями буде оголошено червоний рівень небезпеки
29 сiчня, 13:35
Росіяни двічі ударили по Запоріжжю. На місцях влучань виникли пожежі
Окупанти атакували Запоріжжя: виникли пожежі
28 сiчня, 05:28
Машина, яка згоріла під час атаки росіян
Росія вдарила по Запоріжжю, є загиблі
20 сiчня, 23:31

Події в Україні

НАБУ оголосило нові підозри у справі злочинної організації у Фонді держмайна
НАБУ оголосило нові підозри у справі злочинної організації у Фонді держмайна
Скільки людей загинуло з початку опалювального сезону: дані ДСНС
Скільки людей загинуло з початку опалювального сезону: дані ДСНС
Троє російських військових у Куп’янську здалися в полон онлайн
Троє російських військових у Куп’янську здалися в полон онлайн
Окупанти вдарили по фермі на Харківщині: загинула сотня свиней
Окупанти вдарили по фермі на Харківщині: загинула сотня свиней
Старости Харківщини зібралися на форум (фото)
Старости Харківщини зібралися на форум (фото)
Поліція Львова притягнула водія до відповідальності за поведінку під час хвилини мовчання
Поліція Львова притягнула водія до відповідальності за поведінку під час хвилини мовчання

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua