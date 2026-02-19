Скільки людей загинуло з початку опалювального сезону: дані ДСНС

З листопада минулого року сталося понад 10 тис. пожеж у житлових будинках

В Україні з початку опалювального сезону через пожежі загинуло 848 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що за цей період виникло 10 578 займань у будинках та спорудах житлового призначення. Постраждали 783 людини, з них 93 дитини.

Понад 3,5 тис. пожежі сталися через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок, ще понад 3 тис. – через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, а також понад 2,5 тис. – через необережне поводження з вогнем.

Як відомо, відповідно до постанови Кабінету міністрів, якою внесено зміни до урядової постанови № 812 від 19.07.2022, опалювальний сезон 2025−2026 триватиме з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року.

Нагадаємо, поліція Київщини розслідує обставини пожежі у Бучанському районі, внаслідок якої загинула 79-річна жінка. За попередніми даними, пожежа виникла внаслідок несправності пічного опалення.

Як повідомлялося, у ніч на 9 лютого в Оболонському районі столиці сталася серйозна пожежа. Вогонь охопив трансформаторну підстанцію та перекинувся на транспортні засоби, що були припарковані поруч

До слова, у Печерському районі Києва сталася пожежа у салоні краси. Зайнявся генератор, який був встановлений у приміщенні.