Болгарію сколихнула загадкова серія смертей в горах

Болгарська поліція знайшла шість тіл поблизу гірської хатини

У горах Болгарії протягом одного тижня було знайдено тіла шести людей, що викликало широкий резонанс у країні та сплеск чуток і теорій змови. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

За даними поліції, перший інцидент стався біля гірської хатини поблизу перевалу Петрохан на заході країни. Там виявили тіла трьох людей, після чого будівлю підпалили. Через тиждень ще трьох загиблих, серед яких був 15-річний підліток, знайшли в кемпері неподалік вершини Окольчиця.

У поліції повідомили, що п’ятеро з шести загиблих були членами неурядової природоохоронної організації та мешкали в хатині. Підліток був сином їхнього знайомого. Зв’язатися з іншими членами групи слідству не вдалося.

Слідчі оприлюднили відео з камер спостереження, датоване 1 лютого: на ньому всі шестеро людей прощаються одне з одним. Згодом троє з них потрапили в кадр під час підпалу хатини.

Правоохоронці зазначають, що члени групи сповідували тибетський буддизм, а у приміщенні знайшли відповідні книги та банери. Родич одного із загиблих розповів слідству про серйозну психологічну нестабільність у групі.

Поруч із тілами виявили два пістолети, гвинтівку та чотири гільзи. Судмедексперти встановили, що постріли були зроблені з близької відстані. У кемпері двоє загиблих мали травми голови, розтин третього тривав.

Виконувачка обов’язків головного прокурора Апеляційної прокуратури Софії Наталія Ніколова заявила, що основною робочою версією слідства є вбивство-самогубство або самогубство.

«Цей випадок не має аналогів у нашій країні», – зазначив директор Національної поліції Болгарії, порівнявши події з сюжетом детективного серіалу.

