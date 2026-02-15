Росія вдарила по Запоріжжю безпілотниками: є постраждалі

Внаслідок російської атаки пошкоджено будинок

Вночі 15 лютого російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

За інформацією Федорова, Внаслідок удару російського БпЛА пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа.

фото: Запорізька ОВА

Поранені три людини – 75-річний чоловік та жінки 73 та 55 років. Їм надається уся необхідна медична допомога.

фото: Запорізька ОВА

Як відомо, у ніч на 11 лютого російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Ворог поцілив по об’єкту інфраструктури обласного центру. Наслідки повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа. Також у кількох житлових будинках вибиті вікна. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

До слова, увечері, 10 лютого окупанти атакували ударними дронами Запорізький район. Унаслідок атаки російського безпілотника по місту Вільнянськ поранення отримала одна жінка.

Внаслідок удару зруйновано приватний будинок, пошкоджені будівлі поблизу. Через атаку знеструмлено Вільнянську громаду.

Варто зазначити, що вдень 10 лютого, російська терористична армія завдала удар по Запоріжжю. Внаслідок чого пошкоджено дитячий садок.