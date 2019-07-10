На бульварі Перова зіткнулися три автомобілі Daewoo (фото, відео)



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Найбільші ушкодження отримав червоний Sens Фото: Інформатор

В результаті ДТП постраждав пасажир Sens

У середу, 10 липня, на бульварі Перова в Києві сталася ДТП за участю трьох автомобілів - Daewoo Nexia і Sens, а також ZAZ Lanos.

Аварія трапилася близько 13:10. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, всі три автомобілі рухалися в середній смузі, коли Daewoo Nexia врізався в Daewoo Sens, а той вже по інерції зачепив ZAZ Lanos.

Найбільші ушкодження в результаті отримав Sens. Також саме в цьому автомобілі виявився єдиний потерпілий. Пасажира забрала карета швидкої допомоги. Медики підозрюють у чоловіка травму голови.

На місці також працював екіпаж патрульної поліції, який займався фіксацією ДТП.

Як повідомлялося, сьогодні в Києві на бульварі Дружби народів таксист Uber влетів в Hyundai Coupe.