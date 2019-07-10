  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На бульварі Перова зіткнулися три автомобілі Daewoo (фото, відео)

    • Розсилка
    Найбільші ушкодження отримав червоний Sens - На бульварі Перова зіткнулися три автомобілі Daewoo (фото, відео)
    Найбільші ушкодження отримав червоний Sens
    Фото: Інформатор

    В результаті ДТП постраждав пасажир Sens

    У середу, 10 липня, на бульварі Перова в Києві сталася ДТП за участю трьох автомобілів - Daewoo Nexia і Sens, а також ZAZ Lanos.

    Аварія трапилася близько 13:10. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, всі три автомобілі рухалися в середній смузі, коли Daewoo Nexia врізався в Daewoo Sens, а той вже по інерції зачепив ZAZ Lanos.

    Найбільші ушкодження в результаті отримав Sens. Також саме в цьому автомобілі виявився єдиний потерпілий. Пасажира забрала карета швидкої допомоги. Медики підозрюють у чоловіка травму голови.

    Читайте також

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    На бульварі Перова зіткнулися три автомобілі Daewoo (фото, відео)
    На бульварі Перова зіткнулися три автомобілі Daewoo (фото, відео)
    На бульварі Перова зіткнулися три автомобілі Daewoo (фото, відео)
    На бульварі Перова зіткнулися три автомобілі Daewoo (фото, відео)
    На бульварі Перова зіткнулися три автомобілі Daewoo (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці також працював екіпаж патрульної поліції, який займався фіксацією ДТП.

    Як повідомлялося, сьогодні в Києві на бульварі Дружби народів таксист Uber влетів в Hyundai Coupe.

    Читайте також
    ДТП Київ автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ