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    На Окружній в Києві жінка на Audi влетіла в Hyundai і знесла дорожній знак (фото, відео)

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    На Окружній в Києві жінка на Audi влетіла в Hyundai і знесла дорожній знак (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    У ДТП постраждала дитина, що знаходилася в салоні Hyundai

    У вівторок, 9 липня, в Святошинському районі столиці зіткнулися Audi і Hyundai. Аварія трапилася на Окружній дорозі біля повороту в бік міста Вишневе.

    Про це повідомляє Інформатор.

    Обидва автомобілі рухалися з боку Академмістечка. Hyundai почав перелаштовуватися в крайню смугу, щоб повернути на Вишневе. Ззаду їхала жінка на Audi, яка з невідомих причин втратила керування і бічною частиною влетіла в Hyundai. Після цього її автомобіль розвернуло і він зупинився на тротуарі заправної станції, знищивши на шляху дорожній знак. 

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    На Окружній в Києві жінка на Audi влетіла в Hyundai і знесла дорожній знак (фото, відео)
    На Окружній в Києві жінка на Audi влетіла в Hyundai і знесла дорожній знак (фото, відео)
    На Окружній в Києві жінка на Audi влетіла в Hyundai і знесла дорожній знак (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    У салоні Hyundai знаходилася дитина. Попередньо, обійшлося без важких травм, але лікарі прийняли рішення госпіталізувати неповнолітнього для ретельного обстеження.

    Обставини аварії з'ясовує слідчо-оперативна група.

    Нагадаємо, 9 липня о 3-й годині на 65-му км автотраси Київ-Чоп в напрямку столиці сталася ДТП за участі автомобіля «Тойота» та військового ГАЗ-32223. В результаті ДТП сталося загорання автомобіля ГАЗ, де знаходились 9 солдат контрактної служби Збройних сил України. Двоє з них, які знаходились в приміщенні авто для конвоювання засуджених, згоріли на місці події.

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