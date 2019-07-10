На Окружній в Києві жінка на Audi влетіла в Hyundai і знесла дорожній знак (фото, відео)



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Фото: Інформатор

У ДТП постраждала дитина, що знаходилася в салоні Hyundai

У вівторок, 9 липня, в Святошинському районі столиці зіткнулися Audi і Hyundai. Аварія трапилася на Окружній дорозі біля повороту в бік міста Вишневе.

Про це повідомляє Інформатор.

Обидва автомобілі рухалися з боку Академмістечка. Hyundai почав перелаштовуватися в крайню смугу, щоб повернути на Вишневе. Ззаду їхала жінка на Audi, яка з невідомих причин втратила керування і бічною частиною влетіла в Hyundai. Після цього її автомобіль розвернуло і він зупинився на тротуарі заправної станції, знищивши на шляху дорожній знак.

У салоні Hyundai знаходилася дитина. Попередньо, обійшлося без важких травм, але лікарі прийняли рішення госпіталізувати неповнолітнього для ретельного обстеження.

Обставини аварії з'ясовує слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, 9 липня о 3-й годині на 65-му км автотраси Київ-Чоп в напрямку столиці сталася ДТП за участі автомобіля «Тойота» та військового ГАЗ-32223. В результаті ДТП сталося загорання автомобіля ГАЗ, де знаходились 9 солдат контрактної служби Збройних сил України. Двоє з них, які знаходились в приміщенні авто для конвоювання засуджених, згоріли на місці події.