На центральних вокзалах Києва орудувала група «клофелінщиків» (фото)

Злочинці підсипали до напою своїх жертв сильнодіючий лікарських препарат, після чого відбирали цінні речі

Зібрано докази про вчинення бандою чотирьох розбійних нападів, один із яких – зі смертельним наслідком

Столичні правоохоронці викрили та повідомили про підозру учасникам злочинної групи за фактами вчинення розбійних нападів на громадян з використанням сильнодіючих лікарських препаратів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що злочинну діяльність групи осіб організував раніше судимий 38-річний киянин. Він залучив до неї інших осіб, зокрема, працівника кафе на території сусіднього супермаркету, який дозволив вчинити злочин на його території, свою знайому, яка відволікала потерпілих, та інших осіб.

Орудуючи на території автовокзалу «Київ» та центрального залізничного вокзалу, учасники групи пропонували потерпілим вжити спиртне, після чого непомітно для них підсипали до напою сильнодіючий лікарських препарат, який призводить до втрати свідомості.

Надалі, користуючись безпорадним станом потерпілих, злочинці відбирали в них грошові кошти, мобільні телефони та інші цінні речі.

На цей час зібрано докази про вчинення вказаними особами чотирьох розбійних нападів, у тому числі один – зі смертельним наслідком.

У ході обшуків в учасників злочинної групи вилучено значну кількість речей, які можуть свідчити про вчинення ними аналогічних злочинів.

Наразі двоє осіб затримано та їм повідомлено про підозру (п. 6 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 187 КК України).

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші учасники злочинної групи.

Санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.