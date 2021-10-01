Cтоличні правоохоронці зловили крадія автодзеркал (фото)

Під час обшуку в помешканні правопорушника вилучили ще запчастини, банківські картки, сім-карти та телефони

Зловмисник демонтував бокові дзеркала з припаркованих автівок

У Деснянському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, який викрадав дзеркала з автомобілів. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, під час відпрацювання Деснянського району працівники оперативно-пошукового відділу на вулиці Оноре де Бальзака зупинили підозрілого чоловіка. При поверхневому огляді правоохоронці виявили автомобільні дзеркала, які виявилися краденими. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію.

Як повідомив начальник слідчого відділу Деснянського управління поліції Станіслав Сєрєбряк, у затриманого та за його місцем проживання поліцейські вилучили дзеркала з різних транспортних засобів та інше викрадене майно.

«Виявилося, вдень правопорушник помітив припаркований автомобіль та, упевнившись, що за його діями ніхто не спостерігає, демонтував бокові дзеркала. У ході першочергових слідчих дій ми провели обшук у помешканні правопорушника, звідки вилучили ще запчастини, банківські картки, сім-карти та телефони», – розповів правоохоронець.

44-річного місцевого мешканця, який перебуває на іспитовому терміні за крадіжку, затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий за погодженням Деснянської окружної прокуратури повідомив фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі перевіряється причетність фігуранта до скоєння аналогічних злочинів на території району. Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, нещодавно поліція Київщини викрила злочинне угруповання, яке викрадало елітні автомобілі, та базу розбірки крадених авто.