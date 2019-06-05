На Центральному залізничному вокзалі Києва обмежили паркування авто (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Біля вокзалу встановлено дорожні віхи

Сьогодні спеціалісти КП «Центр організації дорожнього руху» встановили дорожні віхи для унеможливлення несанкціонованого паркування автотранспорту на напрямних острівцях біля Центрального вокзалу залізничної станції «Київ-Пасажирський». Про це повідомляє пресслужба Центру.

Також було відокремлено першу смугу руху біля входу у Центральний вокзал для забезпечення безперешкодної швидкої висадки пасажирів з приватних автомобілів, а перед пішохідним переходом через перший проїзд встановлюється пристрій примусового зниження швидкості «лежачий поліцейський».

«Ми продовжуємо практику встановлення дорожніх віх, що довели свою ефективність для впорядкування дорожнього руху в Києві, - зазначив Віктор Черній, директор КП «Центр організації дорожнього руху». - Залізничний вокзал – місце великого скупчення як автомобілів, так і пішоходів, тож нагальним питанням стало впорядкування руху транспорту, аби підвищити безпеку дорожнього руху, в тому числі для пішоходів. На вокзалі всі поспішають – а такі обмеження підвищать оглядовість площі і дозволять уникнути неприємних ситуацій».

Нагадаємо, спеціалісти КП «Центр організації дорожнього руху» вже розробили схеми організації дорожнього руху, погодили у Патрульній поліції та встановили дорожні віхи на низці локацій у місті з метою унеможливлення паркування. Зокрема, на площах Бессарабській, Перемоги, Льва Толстого, Поштовій було відокремлено напрямні острівці, на вулицях Покровській та Хорива – для забезпечення руху транспорту двома смугами, а біля різноманітних установ – Генеральної прокуратури, Національного експоцентру, палацу «Україна» та інших – для забезпечення безперешкодного роз’їзду зустрічного транспорту.