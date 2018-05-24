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    На час фіналу Ліги чемпіонів у «Борисполі» обладнали дві автостанції

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    На час фіналу Ліги чемпіонів у «Борисполі» обладнали дві автостанції

    Автостанції зроблено для автобусів із вболівальниками

    В аеропорту «Бориспіль» обладнали тимчасові автостанції для автобусів з уболівальниками, які прибудуть до Києва на фінал Ліги чемпіонів УЄФА. Про це повідомив заступник гендиректора з комерційної діяльності столичного авіапідприємства Георгій Зубко, передає ЦТС.

    «Ми обладнали дві автостанції. Перша знаходиться біля терміналу В, на місці парковки В1. Вона буде звільнена від автотранспорту і буде функціонувати як автостанція. Інша автостанція буде знаходитися біля терміналу D», - заявив Зубко.

    Для перевезення вболівальників буде задіяно 150 шаттл-басів до Києва (платні), 220 автобусів туроператорів (підвозитимуть пасажирів чартерних рейсів), 200 автомобілів таксі і 5 безкоштовних автобусів, які курсуватимуть до метро «Бориспільська».

    Як повідомлялося, 26 травня в аеропорту «Бориспіль» будуть діяти обмеження для туристів, які прилітають чартерами: вони будуть прибувати без багажу.

    У столичному аеропорту футбольних вболівальників зустрічатимуть українські, британські та іспанські прикордонники.

    До Києва прибули жіночі команди фіналу Ліги чемпіонів.

    Напередодні мерія заявила, що Київ готовий до проведення фіналу Ліги чемпіонів.

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