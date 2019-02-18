На Дорогожичах двоє в масках пограбували кав’ярню (відео)
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Розсилка
Пограбування кав'ярні
Фото: скріншот відео
Двоє чоловіків викрали кавомолки
Сьогодні, 18 лютого, о 3-й годині було пограбовано кав‘ярню неподалік метро «Дорогожичі».
Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний».
На відео з камер спостереження зафіксовано, як двоє чоловіків у масках проникли до кав’ярні і викрали дві кавомолки.
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Також відомо про крадіжку ще однієї кавомолки цієї ж ночі в кав‘ярні на вулиці Лепсе.
Як повідомлялося, у центрі Києва поліція затримала чоловіка, який вирізав мідні трубки із кондиціонерів.