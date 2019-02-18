На Дорогожичах двоє в масках пограбували кав’ярню (відео)



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Пограбування кав'ярні Фото: скріншот відео

Двоє чоловіків викрали кавомолки

Сьогодні, 18 лютого, о 3-й годині було пограбовано кав‘ярню неподалік метро «Дорогожичі».

Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний».

На відео з камер спостереження зафіксовано, як двоє чоловіків у масках проникли до кав’ярні і викрали дві кавомолки.

Також відомо про крадіжку ще однієї кавомолки цієї ж ночі в кав‘ярні на вулиці Лепсе.

Як повідомлялося, у центрі Києва поліція затримала чоловіка, який вирізав мідні трубки із кондиціонерів.