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    На Дорогожичах двоє в масках пограбували кав’ярню (відео)

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    Пограбування кав'ярні - На Дорогожичах двоє в масках пограбували кав’ярню (відео)
    Пограбування кав'ярні
    Фото: скріншот відео

    Двоє чоловіків викрали кавомолки

    Сьогодні, 18 лютого, о 3-й годині було пограбовано кав‘ярню неподалік метро «Дорогожичі».

    Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний».

    На відео з камер спостереження зафіксовано, як двоє чоловіків у масках проникли до кав’ярні і викрали дві кавомолки.

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    Також відомо про крадіжку ще однієї кавомолки цієї ж ночі в кав‘ярні на вулиці Лепсе.

    Як повідомлялося, у центрі Києва поліція затримала чоловіка, який вирізав мідні трубки із кондиціонерів.

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