На Рівненщині потяг на смерть збив 75-річного велосипедиста

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
На Рівненщині потяг на смерть збив 75-річного велосипедиста
Чоловік із велосипедом в руках переходив колії та потрапив під поїзд
фото: Національна поліція

Потерпілий чоловік дістав важкі поранення і помер у лікарні

У Дубенському районі Рівненської області потяг на смерть збив 75-річного чоловіка. Як інформує «Главком», про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Подія трапилась близько 05:30 у селі Верба. За даними правоохоронців, житель села із велосипедом в руках переходив колії та потрапив під поїзд сполученням «Ворохта-Чоп-Київ». Машиніст поїзда екстрено загальмував, але чоловіка все одно затягло під рейки повітряною хвилею.

На Рівненщині потяг на смерть збив 75-річного велосипедиста фото 1

«Пенсіонера із тяжкими травмами госпіталізували до реанімації. Втім, попри вжиті заходи врятувати його не вдалося: через кілька годин потерпілий помер», – ідеться у повідомленні поліції.

На Рівненщині потяг на смерть збив 75-річного велосипедиста фото 2

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки залізничного транспорту, що спричинило смерть людини (ч. 3 ст. 276 КК України).

На Рівненщині потяг на смерть збив 75-річного велосипедиста фото 3

Раніше на Київщині, у селі Щербанівка, під колесами потягу травмувався 63-річний чоловік. Правоохоронці розслідують обставини події.

Нагадаємо, кілька днів тому у Борисполі під колесами потягу загинула 78-річна жінка. Швидкісний потяг сполученням Київ-Харків збив місцеву мешканку, яка переходила колію у невстановленому місці. За фактом загибелі людини слідчі Бориспільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування. 

Також на минулому тижні на залізничній станції в селі Чепиліївка, що у Білоцерківському районі, поїзд смертельно травмував жінку. Повідомляється, що трагічний випадок стався у середу, 13 серпня, близько 05:50. Чергова по станції негайно сповістила про смертельний інцидент правоохоронців. 

За даними залізничників, найчастіші причини нещасних випадків – це поспіх і неуважність, коли люди переходять колії в невстановлених місцях, не переконавшись у відсутності інших поїздів. Багато хто також перебуває занадто близько до колій або краю платформи під час руху поїзда. Крім того, небезпеку створює використання гаджетів, розмови по телефону або прослуховування музики в навушниках під час перетину колій. Недбалість водіїв, які ігнорують заборонні сигнали на переїздах, та поведінка в стані алкогольного сп'яніння, що призводить до засинання на коліях, також є поширеними причинами трагедій. Варто пм’ятати, що поїзд не може зупинитися миттєво – його гальмівний шлях становить 400-500 метрів. 

смерть потяг розслідування Рівненщина чоловік

