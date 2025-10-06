На Харківщині окупанти вдарили по цивільних автівках: є жертви, поранено волонтерку

Внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків – 50 і 35 років

У Харківській області російські війська продовжують застосовувати тактику ударів по цивільних автомобілях. У результаті двох атак безпілотників 5 жовтня загинули двоє людей, ще одна жінка отримала поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, близько 12:00 в районі Купʼянська ударний дрон типу «Молнія» влучив у легковий автомобіль, яким керувала 37-річна волонтерка. Жінка дістала поранення.

Близько 14:00 в селі Колодязне, також на Куп’янщині, FPV-дрон вразив ще одне авто. Внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків – 50 і 35 років.

До слова, російські загарбники атакували дроном поліцейську машину в Куп'янську Харківської області. Двоє правоохоронців поранено, один загинув.

Нагадаємо, двоє людей загинули внаслідок ворожої атаки на Гуляйполе Запорізької області. Російський дрон влучив в цивільний автомобіль. Внаслідок чого загинуло подружжя.