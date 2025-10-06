Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Харківщині окупанти вдарили по цивільних автівках: є жертви, поранено волонтерку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
На Харківщині окупанти вдарили по цивільних автівках: є жертви, поранено волонтерку
фото: prokuratura_kharkiv

Внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків – 50 і 35 років

У Харківській області російські війська продовжують застосовувати тактику ударів по цивільних автомобілях. У результаті двох атак безпілотників 5 жовтня загинули двоє людей, ще одна жінка отримала поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, близько 12:00 в районі Купʼянська ударний дрон типу «Молнія» влучив у легковий автомобіль, яким керувала 37-річна волонтерка. Жінка дістала поранення.

Близько 14:00 в селі Колодязне, також на Куп’янщині, FPV-дрон вразив ще одне авто. Внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків – 50 і 35 років.

До слова, російські загарбники атакували дроном поліцейську машину в Куп'янську Харківської області. Двоє правоохоронців поранено, один загинув.

Нагадаємо, двоє людей загинули внаслідок ворожої атаки на Гуляйполе Запорізької області. Російський дрон влучив в цивільний автомобіль. Внаслідок чого загинуло подружжя.

Теги: безпілотник Харківщина смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Фіали, цей інцидент є ще одним аргументом на користь НАТО та збільшення оборонних інвестицій
«Не схоже на випадковість». Прем’єр Чехії прокоментував атаку дронів на Польщу
10 вересня, 13:57
Президент Трамп і його адміністрація уважно відстежують повідомлення з Польщі
Атака на Польщу: Трамп і Навроцький проведуть переговори
10 вересня, 17:07
Андрій Мельник закликав держави-члени ООН запровадити узгоджені санкції
Постпред України в ООН озвучив, де далі чекати російські дрони
13 вересня, 09:20
Вікторії Гребенюк було 32 роки
У Києві під час атаки РФ загинула жінка та її двомісячний малюк: що про них відомо
7 вересня, 17:59
Аеропорт «Ольборг» у Данії
Аеропорт в Данії знову закрили через дрони
26 вересня, 02:26
Спостерігачі агентства зафіксувала збиття дрона приблизно за 800 метрів від периметра атомної електростанції
МАГАТЕ зафіксувало збиття дрона біля Південноукраїнської АЕС
26 вересня, 08:34
У Москві помер колишній головред журналу «Огонек» Віталій Коротич
Помер український поет Віталій Коротич, який жив у Москві і підтримав російську агресію
30 вересня, 15:11
Влучання російського дрона спричинило масштабну пожежу
Атака на Харківщину: через російський дрон загинуло 13 тис свиней
3 жовтня, 10:33
Негода в Одесі забрала життя працівниць «Укрзалізниці» та ОВА
Негода в Одесі забрала життя працівниць «Укрзалізниці» та ОВА
4 жовтня, 07:42

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2025
Росіяни знищили ще одне відділення «Нової пошти» на Донеччині
Росіяни знищили ще одне відділення «Нової пошти» на Донеччині
Прикордонники знищили ворожі позиції на Курському напрямку (відео)
Прикордонники знищили ворожі позиції на Курському напрямку (відео)
На Харківщині окупанти вдарили по цивільних автівках: є жертви, поранено волонтерку
На Харківщині окупанти вдарили по цивільних автівках: є жертви, поранено волонтерку
Харків: місто зазнало 15 ударів БпЛА, є постраждалі
Харків: місто зазнало 15 ударів БпЛА, є постраждалі

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua