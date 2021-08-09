На Хрещатику іноземка ледь не вбилась на електросамокаті (фото)

Туристка отримала травму голови

Днями на Хрещатику в Києві іноземна туристка отримала травму голови, впавши з електросамоката. Про це повідомив заступник голови організації «Муніципальна Варта Києва» Антон Колумбет на своїй сторінці у Facebook.

«На Хрещатику гостя столиці дуже сильно впала з електросамоката, травмувавши голову. Їй була надана перша допомога патрулем Муніципальна Варта Києва, викликана швидка та доставлена в лікарню», – написав він.

Колумбет зазначив, що таких випадків стає все більше. «Якщо окинути статистику неозброєним оком, то рахунок іде на десятки випадків по місту в будні дні, та сотні – у вихідні. Люди б'ються самі, врізаються в інших, травмуються і травмують», – сказав він.

На його думку, використання електросамокатів потребує цивілізованого регулювання. «Я вважаю, що це має бути предметом глибокої суспільної дискусії. І планую цю дискусію ініціювати через Департамент муніципальної безпеки КМДА», – зазначив заступник голови ГО «Муніципальна варта».

Як відомо, в Києві набирає популярності сервіс оренди електросамокатів. Уже зараз вулицями міста їздить майже 4 000 прокатних електросамокатів, а до кінця року їх очікують до 7 000.

Київ вирішив запровадити правила використання прокатних електросамокатів. Київська міська державна адміністрація підписала Меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів Києва. Відтепер усі 7 операторів оренди електросамокатів дотримуватимуться певних норм. Зокрема, змінюється обмеження максимальної швидкості з 30-35 км/год до 20 км/год, а у спеціально визначених зелених, пішохідних та історичних зонах – не більше 14 км/год.

Нещодавно в Києві пішоходи, обурені небезпечною їздою електросамокатів на пішохідних доріжках, а також тим, що користувачі залишають цей транспорт посеред тротуарів, скидали електросамокати на купу на узбіччі.